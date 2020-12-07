Через месяц Boring Company запустит первые станции в сети подземных тоннелей под Лас-Вегасом. Илон Маск не стал воплощать футуристический проект с вакуумными тоннелями и капсулами-поездами. Компания вырыла туннели и пустит по ним самоуправляемые Tesla Model 3. Теперь в компании показали первые живые фото и видео, которые совпадают с первоначальными планами.

Открытие первого отрезка тоннелей длиной около 1,3 километра с двумя подземными станциями планировалось до выставки CES 2021, но пандемия коронавируса вынудила перенести выставку в онлайн. Тем не менее Boring Company обещает закончить работы по плану, и в подтверждение этого она сегодня опубликовала в Twitter первые живые фото и видео.

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Что известно

Показанная станция соответствует компьютерной модели подземной станции, изображение которой было обнародовано ранее в этом году. Как и на компьютерной картинке, мы можем видеть два въезда в тоннели, которые будут вести потоки машин в разных направлениях, а также эскалатор для пассажиров.

Компьютерная модель станции и ее реальный вид / Фото Boring Company

В этом году компания Boring Company сообщила, что планирует расширить сеть подземных тоннелей. Постепенно сеть будет разрастаться под Лас-Вегасом, охватывая все больше и больше популярных мест.