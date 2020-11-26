Несмотря на большую популярность автомобилей Tesla, компании не всегда удается избежать проблем при выпуске фирменной продукции. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) отчиталась о неисправностях, выявленных в некоторых электрокарах компании, из-за чего последней пришлось отозвать несколько десятков тысяч автомобилей.

Наиболее проблемной оказалась Model X образца 2016 года, сообщает The Verge. В частности, ведомство отметило, что декоративные элементы крыши многих Model X (2016) были закреплены без предварительного нанесения грунтовки, что может привести к их отделению от транспортного средства во время движения.

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Это уже не первый подобный случай: в одном из недавних инцидентов в Model Y отпала вся верхняя часть крыши из-за плохой фиксации.

Проблемы с Tesla Model Y

Что касается Tesla Model Y 2020 года выпуска, то в трех автомобилей этой марки отвалился передний верхний рычаг управления. Это, скорее всего, свидетельствует о недостаточно хорошо затянутых болтах при сборке автомобиля. В результате автопроизводитель был вынужден отозвать 9 136 электрокаров Model X и 401 единицу Model Y для устранения недостатков.

Представители Tesla заявили, что тестирование и ремонт электрокаров с вышеуказанными проблемами будут проведены бесплатно. При этом, компания отметила что никаких несчастных случаев, связанных с указанными проблемами, до сих пор зафиксировано не было.