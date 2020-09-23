Microsoft готовит версию браузера Edge для Linux. Сейчас браузер Microsoft Edge на базе Chromium доступен для скачивания только на ПК с ОС Windows (7/8/8.1/10) и macOS. Кроме того, его можно установить на мобильные устройства с iOS или Android.

Компания Microsoft сообщила о том, что версию браузера Edge для систем Linux следует ожидать в октябре 2020 года.

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Microsoft объяснила, что Edge для Linux выйдет в октябре в программе Microsoft Edge Insider. Сейчас Microsoft добавляет в браузер Edge новые функции, чтобы выделить его среди других Chromium-конкурентов.

Возможности Edge для Linux

Microsoft Edge для Linux будет поддерживать управление мобильными приложениями (MAM, mobile application management). Системные администраторы также смогут ограничивать доступ корпоративным пользователям на различные веб-страницы. В планах разработчиков добавить в браузер поддержку WebView2 и расширение Visual Studio Code 1.0.

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на базе Chromium 15 января 2020 года. После ее релиза Microsoft заявила, что новый Edge "является единственным браузером, оптимизированным для Windows 10". К тому же компания опубликовала исходный код некоторых компонентов браузера.