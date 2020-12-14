Компания Microsoft продолжает улучшать свой браузер Edge, добавляя новые функции, а также расширяя возможности в плане изменения внешнего вида обозревателя. На этот раз в Edge появилась возможность создания собственных тем оформления.

Последняя версия Edge уже поддерживает загружаемые темы оформления из официальных магазинов дополнений Microsoft Store и Google Web Store, которые могут настраиваться в соответствии с предпочтениями пользователя. Об этом пишет Windows latest.

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Что известно

Новая функция расширит возможности настройки. Пользователи смогут выбрать цвет панели инструментов, логотипа Microsoft на новой вкладке окна браузера и прочее.

Теперь обновление доступно в Edge Canary. Включить его можно на вкладке с экспериментальными функциями, которая доступна по адресу Edge://flags. Нужно активировать параметр "Выбор тем" и перезапустить браузер.



Новая функція Edge / Фото Windows Latest

Предполагается, что полноценная возможность создания собственных тем оформления появится в браузере от Microsoft вместе с выходом Edge 88 или Edge 89, запуск которых должен состояться в начале следующего года. Кроме этого в новой версии ожидают возможность вертикального размещения вкладок, а также обновленную темную тему.