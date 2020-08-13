Бразильский производитель электроники IGB Eletrônica обвиняет Apple в присвоении торговой марки iPhone. Компания уверяет, что подала заявку на регистрацию товарного знака G Gradiente iphone еще в 2000 году.

Как говорят в IGB Eletrônica, они планировали выпустить собственный телефон, но его регистрация прошла лишь в 2008 году, когда уже на рынке был Apple iPhone, передает 9to5Mac.

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Детали скандала

Правда, IGB Eletrônica таки выпустила собственный смартфон в 2012 году под брендом Gradiente iphone. Он работал на базе Android.

После этого Apple обратилась в Национальный институт промышленной собственности с просьбой признать недействительным товарный знак, зарегистрированный IGB Eletrônica. В Apple заявили, что IGB не пользовалась своим брендом Gradiente iphone до выхода "настоящего" iPhone. Кроме того, Apple утверждает, что другие компании скопировали ее бренд с первой строчной буквой "i" после анонса первого iMac в 1998 году.



Так выглядит Gradiente iphone / 9to5Mac

В результате, из-за обращения Apple бразильская компания потеряла исключительные права на товарный знак.

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Однако, после очередного запроса IBG Верховный суд Бразилии решил пересмотреть свое последнее решение. Поэтому судебная тяжба продолжается и ситуация может измениться.