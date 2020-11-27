Бренд Nokia выпустил сразу 7 смарт-телевизоров: характеристики и цены
Бренд Nokia представил в Европе сразу 7 телевизоров с функциями Smart TV. Они получили диагональ дисплея от 32 до 75 дюймов. Также все модели получили чистую версию Android TV без посторонних надстроек.
Все модели смарт-телевизоров Nokia с поддержкой технологии объемного звучания, также они оснащены пультом с подсветкой и широким набором интерфейсов, сообщает Gizmochina.com.
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Что еще интересного
Все модели фирменной серии работают на базе четырехъядерного процессора ARM CA55 с графическим ускорителем Mali 470 MP3. Объем оперативной памяти новинок составляет 1,5 ГБ, а флеш-памяти 8 ГБ.
Пульт с подсветкой / Фото gizmochina.com
Только одна 32-дюймовая модель получила гигабайт оперативной памяти. Работают телевизоры под управлением операционной системы Android TV 9.0.
Все модели оснащены модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Набор ведущих интерфейсов новинок включает четыре порта HDMI (один с поддержкой ARC), два USB 2.0 Type-A и разъем Ethernet.
Еще одной интересной фишкой стал комплектный пульт ДУ с подсветкой.
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Цена
Новинки поступят в продажу в Европе в ближайшее время.
- Nokia Smart TV 32 дюйма -399,90 евро (12 300 гривен)
- Nokia Smart TV 43 дюйма – 549,90 евро (18 100 гривен)
- Nokia Smart TV 50 дюйма – 599,90 евро (19 800 гривен)
- Nokia Smart TV 55 дюйма – 699,90 евро (23 100 гривен)
- Nokia Smart TV 58 дюймов – 799,90 евро (26 400 гривен)
- Nokia Smart TV 65 дюймов – 899,90 евро (29 700 гривен)
- Nokia Smart TV 75 дюймов – 1399,90 евро (46 200 гривен).
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