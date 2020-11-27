Бренд Nokia представил в Европе сразу 7 телевизоров с функциями Smart TV. Они получили диагональ дисплея от 32 до 75 дюймов. Также все модели получили чистую версию Android TV без посторонних надстроек.

Все модели смарт-телевизоров Nokia с поддержкой технологии объемного звучания, также они оснащены пультом с подсветкой и широким набором интерфейсов, сообщает Gizmochina.com.

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Что еще интересного

Все модели фирменной серии работают на базе четырехъядерного процессора ARM CA55 с графическим ускорителем Mali 470 MP3. Объем оперативной памяти новинок составляет 1,5 ГБ, а флеш-памяти 8 ГБ.



Пульт с подсветкой / Фото gizmochina.com

Только одна 32-дюймовая модель получила гигабайт оперативной памяти. Работают телевизоры под управлением операционной системы Android TV 9.0.

Все модели оснащены модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Набор ведущих интерфейсов новинок включает четыре порта HDMI (один с поддержкой ARC), два USB 2.0 Type-A и разъем Ethernet.

Еще одной интересной фишкой стал комплектный пульт ДУ с подсветкой.

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Цена

Новинки поступят в продажу в Европе в ближайшее время.