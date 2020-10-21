Бренд vivo открыл представительство в 6 странах Европы и анонсировал новые смартфоны
Несмотря на то, что 2020 год стал не самым удачным для производителей смартфонов, китайский бренд vivo продолжает свое развитие. Сейчас бренд выходит на рынки Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании.
Как ранее сообщал 24 канал, только в прошлом году, в июне 2019 года, китайский бренд открыл представительство в Украине.
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Как рассказали в компании, они провели тщательную подготовку, в частности исследования и интервью с 9 тысячами пользователей по всей Европе, чтобы понять потребности каждого потребителя.
Только после этого бренд принял решение о выходе на новые рынки.
"Это был трудный год для людей и компаний по всему миру и многое изменилось. Тем не менее, наша приверженность людям и нашему бизнесу в Европе не изменилась. Поскольку нас любят более 370 миллионов пользователей по всему миру, мы уверены, что заслужим доверие клиентов по всей Европе", – заявил вицепрезидент, президент европейского бизнеса vivo Дэнни Ден.
vivo анонсировал новые смартфоны в Европе / Фото пресс-служба vivo
Новые смартфоны
Во время онлайн-мероприятия vivo также анонсировал свою первую линейку смартфонов для европейского рынка. В частности, это новый флагман vivo X51 5G, который оснащен основной камерой с инновационной системой механической стабилизации изображения, что обеспечивает очень стабильную разрешение во время съемки фото и видео как в движении, так и при слабом освещении.
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Компания также представила серию устройств среднего сегмента из серии vivo Y. Это устройства Y70, Y20s и Y11s. Их сильные стороны – большая батарея (5000 мАч), стильный дизайн и камеры. Серия vivo Y является ключевой для vivo в Европе, она также отвечает потребностям европейского рынка, поскольку 62,5% всех смартфонов, продаваемых в Европе, по цене от 300 евро и ниже.
Обе серии vivo X и Y работают на чипсетах Qualcomm Snapdragon и под управлением чистой операционной системы Android.