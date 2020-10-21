Несмотря на то, что 2020 год стал не самым удачным для производителей смартфонов, китайский бренд vivo продолжает свое развитие. Сейчас бренд выходит на рынки Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании.

Как ранее сообщал 24 канал, только в прошлом году, в июне 2019 года, китайский бренд открыл представительство в Украине.

К теме Vivo V17: стильный смартфон, гарантирующий до двух дней полноценной работы

Как рассказали в компании, они провели тщательную подготовку, в частности исследования и интервью с 9 тысячами пользователей по всей Европе, чтобы понять потребности каждого потребителя.

Только после этого бренд принял решение о выходе на новые рынки.

"Это был трудный год для людей и компаний по всему миру и многое изменилось. Тем не менее, наша приверженность людям и нашему бизнесу в Европе не изменилась. Поскольку нас любят более 370 миллионов пользователей по всему миру, мы уверены, что заслужим доверие клиентов по всей Европе", – заявил вицепрезидент, президент европейского бизнеса vivo Дэнни Ден.



vivo анонсировал новые смартфоны в Европе / Фото пресс-служба vivo

Новые смартфоны

Во время онлайн-мероприятия vivo также анонсировал свою первую линейку смартфонов для европейского рынка. В частности, это новый флагман vivo X51 5G, который оснащен основной камерой с инновационной системой механической стабилизации изображения, что обеспечивает очень стабильную разрешение во время съемки фото и видео как в движении, так и при слабом освещении.

Интересно Vivo разрабатывает уникальный смартфон со сменной камерой: как работает технология

Компания также представила серию устройств среднего сегмента из серии vivo Y. Это устройства Y70, Y20s и Y11s. Их сильные стороны – большая батарея (5000 мАч), стильный дизайн и камеры. Серия vivo Y является ключевой для vivo в Европе, она также отвечает потребностям европейского рынка, поскольку 62,5% всех смартфонов, продаваемых в Европе, по цене от 300 евро и ниже.

Обе серии vivo X и Y работают на чипсетах Qualcomm Snapdragon и под управлением чистой операционной системы Android.