Британский телеканал Channel 4 анонсировал "альтернативное" обращение королевы Елизаветы II, которое он выпускает каждый год в Рождество. Так канал напоминает о дезинформации в цифровую эпоху.

Традиционно обращение королевы транслируют каналы BBC и ITV. Параллельно с этим Channel 4 показывает альтернативное послание, в котором копирует манеру Елизаветы II, однако, как правило, такие ролики имеют юмористический характер и всегда отличаются от оригинала по смыслу. Так, в 2013 году к подданным Ее Величества обращался бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который говорил о массовой слежке, в 1999 актер Саша Барон Коэн в образе сатирического персонажа Али Джи расспрашивал преподобного об Иисусе, а в 2004 героиня "Симпсонов" Мардж Симпсон высказалась об отношениях Британии и США. В 2020 году обращение записали с использованием технологии дипфейков, пишет Evening Standard.

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Что известно

Технология Deepfake создает поддельное видео на основе анализа доступных изображений реального лица. Таким образом человек может говорить и делать вещи, которые никогда не говорил и не делал. Иногда результат очень трудно отличить от подделки. Так, ранее издание BuzzFeed публиковало шуточное видео, в котором "Барак Обама" нецензурно выражался в адрес Дональда Трампа. Каждое подобное видео неизбежно приводит к оживленным обсуждениям в обществе относительно этичности, последствий и угроз таких технологий.

В опубликованном Channel 4 фрагменте поддельного обращения королева благодарит Channel 4 за возможность сказать то, "что хочется, когда никто не вкладывает слова в рот".

На Би-би-си мне не всегда удавалось говорить прямо, от чистого сердца,

– говорит "королева".

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI — Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020

Далее она заявляет, что тема ее послания — это "доверие". Телеканал позиционирует акцию как напоминание о том, что мы больше не можем доверять своим собственным глазам, рассказывает Evening Standard.

Также "королева" высказывается об отъезде принца Гарри и Меган Маркл в Канаду, скандале вокруг принца Эндрю из-за его дружбы с Джеффри Элтшейном, которого обвиняли в торговле людьми, а также танцует перед зрителями.

Как сообщает BBC, Букингемский дворец отказался комментировать ситуацию. Реакция в сети на такой анонс неоднозначная. Некоторые пользователи возмутились и обвинили канал в неуважении к королеве. Схожее мнение высказали и некоторые официальные лица, в частности лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

Дипфейк создала студия визуальных эффектов Framestore. Фейковую королеву озвучит актриса Дебра Стивенсон, которая ранее озвучивала ее в сатирическом марионеточном шоу на британском телевидении.