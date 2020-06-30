Массовое производство новой линейки iPhone 12 стартует уже скоро. В сети уже появились изображения металлических заготовок iPhone 12 для производителей аксессуаров. Впоследствии появилось видео, на котором показали натуралистичные макеты аппаратов линейки iPhone 12.

Фото с металлическими пластинами уже публикуют в соцсетях.

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Что стало известно

Дизайн металлических макетов подтверждает те утечки, которые были в сети ранее. В частности, iPhone 12 должен получить прямоугольный дизайн, а также уже классический вырез для Face ID.

Правда, этот вырез будет несколько меньше. На задней панели можно увидеть квадратный вырез для основного блока камер. На нижней границе видно порт Lightning.

Макеты для iPhone 12: видео

В свежем ролике видим не настоящие новинки Apple, а лишь муляжи. Но они выглядят максимально натуралистично. Также стоит понимать, что это не официальные рендеры, поэтому конечный вид устройств может отличаться.

Однако, это видео позволяет оценить, как будет выглядеть дизайн новой линейки.

Ранее в сети ходили слухи, что линейка iPhone 12 будет представлена ​​четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus, которые будут отличаться размерами.

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Впервые в истории Apple должен оснастить экранами OLED все 4 устройства, даже самую доступную версию. Также все смартфоны серии получат 5-нанометровую однокристальную систему A14 Bionic.

Когда увидим

Традиционно, новую линейку Apple представит в сентябре. Однако, в этом году презентацию, скорее всего, перенесут. Из-за коронавируса компания просто не успевает вовремя выпустить смартфоны, поэтому по слухам, анонс перенесут на октябрь-ноябрь.