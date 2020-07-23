Мы еще не знаем, как точно будет выглядеть iPhone 12, который должны представить осенью. Что известно наверняка, в этом году революционно нового смартфона не будет. Эксперты считают, что действительно инновационный iPhone мы увидим в 2022 году.

В частности, изменения коснутся камер. Об этом пишет популярный аналитик Минг-Чи Куо в новом отчете. В нем подробно описал свое исследование о том, какие поставщики линз будут сотрудничать с Apple в ближайшие годы, передает macrumors.com.

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Детали

Аналитик прогнозирует, что один из лучших поставщиков линз в Южной Корее – компания Semco, и Sunny Optical, лучший поставщик линз в Китае, войдут в цепочки поставок Apple во второй половине 2020 и в 2021 годах.

Таким образом, считает Куо, Semco предоставит большой процент новых теле– фотообъективов для Apple, который компания воплотит в iPhone 2022.

Как известно, в 2016 году Apple одной из первых реализовала в смартфоне теле– фотомодуль с 2-кратным оптическим зумом. Однако, с тех пор этот показатель не увеличивали.

В то же время много ее конкурентов воспользовались этой идеей и предлагали устройства с гораздо лучшим оптическим зумом. Huawei P30 Pro, например, предлагает 5-кратный оптический зум. При этом китайский производитель уже работает над смартфоном с 10-кратным оптическим зумом.