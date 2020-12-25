Вместе со смарт-часами Watch S Master Edition, компания Realme выпустила еще и обновленный вариант своих беспроводных наушников Realme Buds Air Pro Master Edition.

В отличие от модели Buds Air Pro, которую выпустили несколько месяцев назад, новую версию наушников разработал известный дизайнер Хосе Леви, сообщает Gizmochina.

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Внешне Master Edition получили зеркальный дизайн и доступные в новом цвете под названием New Wave Silver с черными насадками.

Что касается других характеристики, Realme Buds Air Pro Master Edition дублируют модель, выпущенную несколько лет назад. Они оснащены двумя микрофонами, что позволяет использовать функцию ANC с максимальным шумоподавлением 35 дБ. За производительность отвечает чип Realme S1.



Дизайнерские наушники Buds Air Pro Master Edition / Фото gizmochina.com

Realme Buds Air Pro Master Edition будут оснащенными 10-миллиметровыми драйверами, которые поддерживают высококачественный звук ACC. Также здесь есть динамическое усиление низких частот (DBB), сертификация IPX4 на водонепроницаемость и сенсорное управление.

Наушники получили режим низкой задержки (94 мс) для игр и могут обеспечить время автономной работы до 25 часов с помощью зарядного кейса.

Цена

Стоимость Realme Buds Air Pro Master Edition составляет 67 долларов (1900 гривен). Они поступят в продажу 8 января.