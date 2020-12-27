Энтузиасты обнаружили патентную документацию Google, в которой описываются довольно интересные решения по дизайну нового смартфона. Пользователи считают, что говорится об аппарате серии Pixel следующего поколения.

Схематические изображения, указанные в патенте, показывают, что устройство будет оснащено дисплеем с узкими рамками по всему периметру. Причем у этого экрана нет ни выреза, ни отверстия для фронтальной камеры, сообщает PhoneArena.

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Что изменится в следующем смартфоне Pixel

Вероятно, селфи-модуль расположится непосредственно за экраном. Кстати, слухи о возможности появления смартфона Pixel с такой конструкцией ранее уже появлялись в интернете, поэтому это может оказаться все же правдой.

Новый Pixel может получить подэкранную камеру

Основная камера новинки, судя по патентным иллюстрациям, будет расположена в области квадратной формы с закругленными углами. Она объединит несколько датчиков камеры, вспышку и дополнительные сенсоры.

По слухам, описанную конструкцию могут получить смартфоны семейства Pixel 6. Официальный анонс аппаратов данной серии ожидается весной следующего года: возможно, презентация состоится уже в марте. Компания Google, впрочем, опубликованную информацию никак не комментирует.