Мини-кроссворд газеты New York Times теперь зависнет над полом и диваном вашей комнаты, благодаря эффекту дополненной реальности. Его можно опробовать в сторис на странице Times в Instagram.

Как это будет работать

Пользователям лишь нужно будет потянуть экран вверх, чтобы опробовать эффект на телефоне, и при активации маски появятся титры: "Кроссворд разлетелся на части!". Для начала нужно будет выбрать поверхность для появления кроссворда, на которой он будет стоять, а потом над ним поднимется облако обломков букв, которые нужно будет собрать, сообщает 24 канал.

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Как разгадать кросфорд

Суть виртуального кроссворда в том, чтобы двигать камеру и найти такой ракурс, в котором обломки соберутся вместе в слово. Разработчики использовали тот же принцип перспективы и анаморфозы, с которым играют некоторые художники, чтобы создать оптическую иллюзию, которая сначала кажется хаосом, но становится произведением искусства при просмотре с определенной точки обзора.

please enjoy this clip of me desperately trying to find the right angle to arrange four letters pic.twitter.com/aQ7EMqjeDK — crisp distancing (@crisp_red) December 22, 2020

Конечно, это не то же самое, что разгадывать настоящий кроссворд. Игрок может совсем не знать нужного слова и тем не менее найти его в пространстве, пробуя различные ракурсы. А чтобы орудовать камерой, которая сама составит ответ, много хитрости не надо. Однако если знать, что искать, это поможет быстрее сориентироваться в беспорядке из обломков.

Да, эта головоломка не для любителей классических кроссвордов, а скорее для того, чтобы продемонстрировать, как можно применять AR в смартфоне каждого пользователя.