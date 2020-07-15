Украинцам больше не нужно будет носить с собой бумажную версию идентификационного кода. Сейчас документ стал доступен в электронной версии в приложении "Дия".

Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, этот отдельный документ будет внесен для того, чтобы ускорить большинство процедур по изготовлению документов.

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Цифровой идентификационный код можно будет подать госорганам или другим ведомствам, где его будут требовать через QR или пуш-уведомления.

Федоров добавил, что 14 мая Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, тем самым приблизила легализацию электронного ИНН.

Жду момент, когда смогу сжечь этот жизнью потрепанный кусок бумаги,

– добавил министр.

Документы в Дие

Уже сейчас в мобильном приложении Дия доступно несколько важных документов:

Электронный паспорт

Электронное водительское удостоверение

Автогражданка

Студенческий билет

Военный билет

Загранпаспорт

Штрафы на авто

Однако, есть проблема, что не все органы и организации принимают эти документы. Это, например, касается электронного загранпаспорта, с которым еще нельзя путешествовать за границу. Или внутреннего е-паспорта, который принимают далеко не все организации.