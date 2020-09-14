Microsoft сообщила, что китайская компания ByteDance приняла решение не продавать ей американскую часть социальной сети TikTok. Параллельно с этим издание The Wall Street Journal и сообщило, что в роли "надежного технологического партнера" выбрана компания Oracle.

WSJ ссылается на источники, знакомые с проведением переговоров по реализации американского сегмента TikTok. Сделка будет оформлена не как прямая продажа. Oracle станет управлять операциями соцсети в США с помощью собственных облачных технологий.

Интересно соглашение Microsoft и TikTok: как переговоры техногигантов превратились в "мыльную оперу"

Какие планы Microsoft имела на TikTok

Microsoft не обладает большим количеством информации о поведении людей в социальных сетях. Поэтому данные о взаимодействии пользователей TikTok могли бы улучшить работу Microsoft с аналитическими данными.

Вместе с тем сервис TikTok мог быть связан с рекламным бизнесом Microsoft на 7 миллиардов долларов. Это могло бы существенно изменить рост техногиганта.

Что известно об Oracle

Oracle – поставщик корпоративного программного обеспечения и серверного оборудования, почти не имеет в своем портфеле продуктов, предназначенных для обычных пользователей. Интересной деталью является то, что владелец Oracle, Ларри Эллисон, является хорошим другом и лоббистом интересов президента США Дональда Трампа. Он открыто поддерживает действующего лидера Соединенных Штатов и даже проводил сбор средств в поддержку Трампа в собственном имении.

6 августа президент США подписал распоряжение о прекращении взаимодействия с ByteDance, которое имело в виду блокирование TikTok на территории страны в течение 45 дней. Альтернативой была предложена продажа части соцсети американской компании.

Администрация Трампа считает, что TikTok угрожает национальной безопасности: данные американских пользователей, которые собирает приложение, могут оказаться в руках китайских властей.

Помимо Oracle и Microsoft, на покупку части TikTok претендовал Twitter.