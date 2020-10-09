Стало известно о переносе на экраны еще одной популярной компьютерной игры. В этот раз к уже экранизированным Dragon's Dogma, Resident Evil, Ведьмаку и другим присоединится Kingdom Come: Deliverance.

За производство отвечает студия Wild Sheep Content, которую бывший исполнительный директор Netflix Эрик Бармак основал после увольнения из Netflix, сообщает Variety.

Интересно Новый тизер Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом и музыкой Билли Айлиш: видео

Что известно об экранизации

Как пишет издание, Бармак договорился с Warhorse Studios об экранизации исторической ролевой игры. Пока неизвестно, получат геймеры фильм или сериал. Продюсерское кресло займет сам Бармак и гендиректор Warhorse Studios Мартин Фривальдски. Уже начат поиск режиссеров и сценаристов. Тем не менее, до старта производства еще далеко.

Проводя параллель между видеоиграми и телевизионной индустрией, Бармак заметил, что до недавнего времени глобальные игры могли создавать только в США, а меньшие, бюджетные игры, не привлекают мировую аудиторию.

Kingdom Come разрушила этот стереотип. Это чрезвычайно важно,

– сказал Бармак.

Смотрите трейлер игры Kingdom Come: Deliverance – видео​

Ролевая игра 2018 года Kingdom Come: Deliverancе разработана студией Warhorse Studios и выпущена Deep Silver для PC, PlayStation 4 и Xbox One.