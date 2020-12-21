В Соединенных Штатах посылки часто оставляют на пороге дома. Таким образом любой может похитить их, что и является очень распространенным явлением. Бывший инженер NASA Марк Робер любит разыгрывать воров с помощью ловушки.

Это уже третья версия ловушки, которую он совершенствует вместе с актером Маколеем Калкиным, известным по роли Кевина в фильмах "Один дома". Коробка замаскирована под упаковку с наушниками Buzz. На YouTube у Марка Робера есть собственный канал, в котором рассказывает о своей разработке.

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Что известно

Название не случайно – оно выбрано в честь брата главного героя "Один дома". Внутри ловушки находятся четыре смартфона с GPS и подключением к интернету, которые снимают на камеру происходящее вокруг.



Раскрываясь, ловушка рассыпает блестки во все стороны / скриншот с видео

Когда кто-то вскрывает коробку, механизм внутри выстреливает блестками во все стороны и разбрызгивает вонючий спрей. После этого звучат цитаты из "Один дома" и начинается обратный отсчет. Затем включается запись переговоров полиции, чтобы еще больше напугать вора. На самом деле устройство не звонит в полицию, хотя перепуганные воры об этом не знают.

Обычно они пытаются избавиться от ловушки и второпях выбрасывают ее. Благодаря включенной геолокации, устройства затем собираются вручную возле мусорных баков.

Смотрите реакцию воров, записанную смартфонами внутри коробки: видео