Бывший инженер NASA разыгрывает воров с помощью ловушек: видео
В Соединенных Штатах посылки часто оставляют на пороге дома. Таким образом любой может похитить их, что и является очень распространенным явлением. Бывший инженер NASA Марк Робер любит разыгрывать воров с помощью ловушки.
Это уже третья версия ловушки, которую он совершенствует вместе с актером Маколеем Калкиным, известным по роли Кевина в фильмах "Один дома". Коробка замаскирована под упаковку с наушниками Buzz. На YouTube у Марка Робера есть собственный канал, в котором рассказывает о своей разработке.
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Что известно
Название не случайно – оно выбрано в честь брата главного героя "Один дома". Внутри ловушки находятся четыре смартфона с GPS и подключением к интернету, которые снимают на камеру происходящее вокруг.
Раскрываясь, ловушка рассыпает блестки во все стороны / скриншот с видео
Когда кто-то вскрывает коробку, механизм внутри выстреливает блестками во все стороны и разбрызгивает вонючий спрей. После этого звучат цитаты из "Один дома" и начинается обратный отсчет. Затем включается запись переговоров полиции, чтобы еще больше напугать вора. На самом деле устройство не звонит в полицию, хотя перепуганные воры об этом не знают.
Обычно они пытаются избавиться от ловушки и второпях выбрасывают ее. Благодаря включенной геолокации, устройства затем собираются вручную возле мусорных баков.
Смотрите реакцию воров, записанную смартфонами внутри коробки: видео
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