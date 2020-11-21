Компания CarDroid Innovations выпустила компактный донгл. Его подсоединяют к центральному устройству автомобиля и девайс предлагает владельцу полноценную операционную систему Android 9 Pie как альтернативу прошивке Android Auto.

Сначала новинку представили на краудфандинговой площадке Indiegogo, сообщаетNotebookcheck.net.

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Что интересного

Новинка имеет вид компактного компьютера, работающего под управлением операционной системы Android 9 Pie. Девайс доступен в двух вариантах оперативной памяти – 2,4 ГБ и встроенной – 16 или 64 ГБ.

Он работает на базе четырехъядерного или восьмиядерного процессора, однако точных моделей чипа производитель не раскрывает. Вероятно, речь идет о мобильных платформах Amlogic S905X2 и Amlogic S912.

Компактный донгл на Android

Производитель говорит, что новинка совместима с большинством головных устройств на базе Android Auto, за исключением беспроводных решений, которые преимущественно устанавливаются в новейших автомобилях BMW.

Ціна

CarDroid на майданчику спільнокошту оцінили у 74 долари (2 тисячі гривень) за базову версію 2/16 ГБ.