Один из главных поставщиков литий-ионных батарей в мире сообщил о прорыве в разработке аккумуляторных технологий. Contemporary Amperex Technology Company Limited готова отказаться от ключевых компонентов производства – кобальта и никеля, – и перейти к более выгодным материалам. Каким именно, представители CATL не уточняют.

Новый тип аккумуляторов будет значительно отличаться от существующих батарей, основанных на литий-железо-фосфатных (LFP), никель-кобальт-марганцевых (NCM) и никель-кобальт-алюминиевых (NCA) элементах, сообщает Businesstimes.

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В ходе конференции, проведенной Китайской ассоциацией автопроизводителей в Шанхае, исполнительный директор Мэн Сянфен заявил, что новые батареи вообще не будут содержать дорогих металлов, но не назвал точную стоимость перспективных аккумуляторов и не раскрыл подробности о методах их производства.

Кобальт и никель – это наиболее популярные материалы, используемые при изготовлении аккумуляторных блоков. Элементы имеют высокий уровень энергоэффективности и не так сильно подвержены росту дендритов, как батареи из других материалов. Однако отказ от эффективных элементов имеет свои плюсы.

Преимущества альтернативных технологий

Во-первых, кобальтовые и никелевые шахты неоднократно оказывались в центре громких скандалов из-за сомнительных методов добычи и детского труда, популярного в Республике Конго. При этом энергетические гиганты открещиваются от причастности, а в запутанных цепочках поставок практически невозможно найти виновного. В конце прошлого года, из-за судебных разбирательств под удар попали Apple, Google и Tesla.

Во-вторых, аккумуляторные блоки – это самая дорогая часть электромобилей из-за использования в них редкоземельных металлов, а переход от кобальта и никеля к более доступным материалам сделает электромобили дешевле, ускорит электрификацию общественного транспорта, а также существенно удешевит проекты vTOL.