Мы до сих пор не знаем точной даты презентации новой линейки смартфонов iPhone 12. Однако, инсайдер уже сообщил цены на все 4 смартфона из новой линейки.

Цены назвал популярный инсайдер под ником Komiya, который специализируется на гаджетах Apple на своей странице в Twitter.

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Цены iPhone 12

В зависимости от объема встроенного накопителя, цена новинок такова:

iPhone 12 с 128 ГБ памяти будет стоить 699 долларов (18 900 гривен)

iPhone 12 с 256 ГБ могут оценить в 799 долларов (21 600 гривен)

iPhone 12 Max с 128 ГБ – 799 долларов (21 600 гривен)

iPhone 12 Max с 256 ГБ – 899 долларов (24 300 гривен)

iPhone 12 Pro с 128 ГБ будет стоить 999 долларов (27 000 гривен)

iPhone 12 Pro с 256 ГБ – 1099 долларов (29 700 гривен)

iPhone 12 Pro с 512 ГБ будет стоить 1299 долларов (35 000 гривен).

iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ могут просить 1099 долларов (29 700 гривен)

iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ – 1199 долларов (32 400 гривен)

iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ – 1399 долларов (37 800 гривен).

Что еще сообщил

Информатор также добавил схематическое изображение каждого из аппаратов, демонстрирующее их различия.

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Как и было известно из других источников, iPhone 12 и iPhone 12 Max получат двойные основные камеры, а версии iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат 3 объектива и сканеры LiDAR.



Схематические изображения iPhone 12 / Komiya