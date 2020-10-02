Недавно мы сообщили об утечке реальных фото смартфона iPhone 12 Pro Max. А после этого в Сеть слили цены всей линейки iPhone 12.

Стоимость будущей линейки от Apple обнародовали на Twitter-канале Apple RUMORs.

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Цены линейки iPhone 12

Стоимость базового iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти составит 649 долларов (18 200 гривен);

iPhone 12 mini (128 ГБ) может стоить 699 долларов (19 600 гривен);

iPhone 12 mini (256 ГБ) надо будет заплатить 799 долларов (22 400 гривен);

Базовая модель iPhone 12 (64 ГБ) будет стоить 749 долларов (почти 21 тысяча гривен);

За iPhone 12 (128 ГБ) могут просить 799 долларов (21 600 гривен);

Топовая модель iPhone 12 (256 ГБ) – 899 долларов (25 100 гривен);

iPhone 12 Pro (128 ГБ) – 999 долларов (28 тысяч гривен);

iPhone 12 Pro (256 ГБ) – 1099 долларов (30 800 гривен);

iPhone 12 Pro (512 ГБ) может стоить 1299 долларов (36 400 гривен);

iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) – 1099 долларов (30 800 гривен);

iPhone 12 Pro Max (256 ГБ) – 1199 долларов (33 600 гривен);

iPhone 12 Pro Max (512 ГБ) – 1399 долларов (39 100 гривен).

Что еще известно

Все смартфоны новинки должны получить новый процессор A14 Bionic, а также OLED-дисплеи. Также смартфоны получат поддержку модулей 5G.

В версии iPhone 12 Pro Max должны добавить датчик LiDAR для "улучшенной фотографии и дополненной реальности".

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Дата анонса

Официальной информации до сих пор нет. Однако, многочисленные утечки говорят, что презентация смартфонов состоится 13 октября. При этом предварительные заказы стартуют 16 октября.