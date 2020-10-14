На презентации следующего поколения своих смартфонов компания Apple рассказала о новой технологии, которая легла в основу защитного покрытия iPhone 12. Разработка в четыре раза снижает риск повреждений дисплея.

Одним из преимуществ новых устройств от Apple, производитель называет покрытие экрана, разработанное компанией Corning, поставщиком Gorilla Glass, которое широко используется в смартфонах, смарт-часах, ноутбуках и других гаджетах, сообщает издание Сnet.

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Что такое Ceramic Shield

Благодаря ему в четыре раза снижается риск повреждений дисплея при падении. Как рассказали Apple, в основе Ceramic Shield – стеклокерамика, которая по своим свойствам превосходит и стекло, и керамику.

При изготовлении панели в матрицу стекла добавляются керамические нанокристаллы, более прочные многих известных металлов. Звучит просто, но на самом деле это очень сложная технология, потому что керамические кристаллы непрозрачны. Только точно подобрав тип кристалла и степень его кристаллизации, мы смогли разработать уникальную формулу материала, который обеспечивает прочность металла и прозрачность стекла. Благодаря этому Ceramic Shield прекрасно подходит для дисплея, он намного надежнее,

– рассказали в Apple



Экран с защитой Ceramic Shield / фото CNET

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iPhone 1 – не первые смартфоны, в которых используется стеклокерамика. Она была в Essential Phone, в серии Xiaomi Mi Mix и Samsung Galaxy S10 Plus. Однако это покрытие наносилось только на заднюю панель.

Мы добились такой прочности не только с помощью Ceramic Shield. Передняя панель устанавливается на одном уровне с корпусом, что создает дополнительную защиту. В результате риск повредить iPhone при падении уменьшается в 4 раза,

– добавляют разработчики.

Насколько эти характеристики соответствуют заявленным, сможем узнать уже совсем скоро. Продажи iPhone 12 стартуют 23 октября.