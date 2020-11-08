Антиматерию не просто хранить и транспортировать, поскольку она аннигилирует любой контейнер, в который попадает. Ученые CERN, работающие над экспериментом BASE, разработали новую ловушку для антиматерии, что позволяет безопасно перевозить это непостоянное вещество между различными корпусами. Это поможет физикам открыть фундаментальные загадки Вселенной.

Замедлитель антипротонов (AD) CERN – одно из немногих мест на Земле, где получают антивещество, но не слишком удачное для его изучения из-за слишком сильных магнитных полей. Так возникает проблема транспортировки антиматерии, которую недавно решила коллаборация BASE. Ученые разработали новое устройство, названное BASE-STEP, которое позволяет транспортировать антиматерию, сообщает New Atlas.

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Детали разработки

В основе разработки – ловушка Пеннинга, которая использует электрические и магнитные поля для того, чтобы не дать антипротонам коснуться стенок вакуумного контейнера. BASE-STEP состоит из двух ловушек Пеннинга – одна служит для загрузки/разгрузки антипротонов, вторая – для их хранения.

Ловушки Пеннинга уже применяются в CERN и способны удерживать антипротон в течение более чем 400 дней, так что главной трудностью было сделать устройство переносным. Для этого всю конструкцию поместили в центр сверхпроводящего магнита мощностью 1 Тл, который предотвращает помехи, возникающие во время транспортировки. Также имеется защитный слой из жидкого гелия, поддерживающий низкую температуру в отсутствии электроэнергии.



Схема устройства BASE-STEP для транспортировки и хранения антиматерии

Размеры устройства 1,9х1,6х0, 8 м, масса менее 1 000 кг. Другими словами, его можно поместить в небольшой фургон и увезти с AD в другой комплекс CERN или в другое учреждение, где занимаются изучением антиматерии и ищут ответы на самые важные вопросы физики.

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Кстати, в начале года специалисты проекта ALPHA при CERN сообщили о первых измерениях определенных квантовых эффектов в энергетической структуре антиводорода. Их исследование поможет раскрыть различия между поведением материи и антиматерии.