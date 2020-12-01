Согласно заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), посадочный модуль зонда Chang'e-5 совершил удачную посадку на спутнике Земли.

Об успешной посадке сообщило китайское агентство Синьхуа со ссылкой на данные Китайского национального космического агентства.

Интересно Земля оказалась значительно ближе к черной дыре, чем считалось

В сети появились кадры, подтверждающие успешную посадку зонда Chang'e 5.

Что Chang'e 5 будет делать на Луне

На поверхности Луны зонд проведет 14 дней, то есть одни лунные сутки. Он соберет несколько материалов из поверхности, пробурит отверстие глубиной два метра и вытащит из него грунт, который является своеобразной "летописью" истории Луны, при этом нижняя часть почвы содержит информацию давность которой приближается к миллиарду лет, а верхняя часть более точно отражает процессы протекающие на спутнике сегодня.

Аппарат совершил посадку примерно в 150 километрах к северо-востоку от Пика Рюмкер в Океане Бурь. Место посадки было выбрано не случайно. Исследователи считают, что им удастся извлечь относительно молодой лунный грунт возраст которого примерно 1,2 миллиарда лет. То есть в два раза моложе, чем тот, который доставили на Землю астронавты во время программы "Аполлон".

Как только образцы будут упакованы, взлетный модуль стартует с поверхности Луны, чтобы передать образцы лунного грунта в капсулу, которая вернется на Землю.

По словам Лю Цзянганя, руководителя группы управления в Пекине, работы по отбору проб и старт взлетного модуля с поверхности Луны должны быть завершены в течение 48 часов.

Возвращение Chang'e-5

Возвращение Chang'e-5 запланирован на 15-16 декабря на территории Внутренней Монголии. Большая часть образцов почвы будет храниться в Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук в Пекине, некоторые из них будут выставлены на всеобщее обозрение.