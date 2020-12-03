Китайская беспилотная станция Chang'e-5 успешно собрала реголит на поверхности Луны. В ближайшие дни аппарат доставит образец лунного грунта на лунную орбиту, а затем на Землю.

Китайская национальная космическая корпорация сообщила, что упаковка образцов была завершена 2 декабря в 16:00 по Киевскому времени после 19 часов работ. Отмечается, что зонд выдержал температуру 100 градусов по Цельсию, сообщает The Register.

Интересно Китай сообщил об успешной посадке миссии Chang'e-5 на Луну: видео

China's Chang'e-5 probe has completed sampling on the moon, and the samples have been sealed within the spacecraft, China National Space Administration announced Thursday morning. pic.twitter.com/L7db2HRpXc — People's Daily, China (@PDChina) December 3, 2020

Планы Китая на Луну

В целом в рамках миссии планируется собрать около 2 кг лунной породы. Китайские специалисты изучат ее в рамках проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

Китайская ракета-носитель Changzheng 5 вывела на орбиту аппарат Chang'e-5 еще на прошлой неделе. Предполагается, что 17 декабря станция доставит образцы грунта с Луны на Землю.

Если миссия завершится успешно, то Китай станет первой за последние 44 года страной, которая успешно осуществила транспортировку геологических образцов с поверхности Луны.