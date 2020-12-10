Китайское космическое агентство (CNSA) сбросило на Луну ненужные части аппарата "Чанъэ-5", который должен доставить на Землю образцы лунного грунта. В стране посчитали, что оставить мусор на Луне лучше, чем где-то на ее орбите.

Часть аппарата намеренно сбросили на Луну, потому что это, по их мнению, безопаснее для будущих миссий, чем оставлять мусор на орбите спутника. Об этом пишет The South China Morning Post.

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Что известно

Как рассказали китайские власти, забота о космическом мусоре — это "важное обязательство большой и ответственной по изучению космоса страны". На орбите Земли космический мусор обычно можно сдвинуть с орбиты и он сгорит в атмосфере, или же упадет в океан. Но на Луне нет атмосферы и океанов, поэтому остатки аппаратов могут стать проблемой для будущих полетов. При этом часть аппарата могли оставить на Луне и для того, чтобы облегчить его возвращение.

Китай запустил "Чанъэ-5" 24 ноября. Аппарат собрал лунный грунт, поднялся на орбиту Луны и взял курс на Землю. Весь процесс от старта до приземления займет 24 дня. Это первая подобная миссия в мире с 1976 года и первая доставка лунного грунта для Китая в истории.

Проблема космического мусора растет вместе с расширением человеческой экспансии за пределы Земли. На орбите планеты существуют миллионы фрагментов в основном созданных человеком объектов, включая обломки старых космических аппаратов, ракет и спутников, которые больше не эксплуатируются.

Эти объекты движутся с высокой скоростью, некоторые из них достигают 18 000 миль в час – почти в семь раз быстрее, чем пуля. Когда они врезаются друг в друга, то генерируют все больше и больше мелких кусочков орбитального мусора.