Чат-бот Ира расскажет все о пересечении границы
Пограничники запустили чат-бота, который может ответить практически на все вопросы о пересечении границы, в том числе и о карантинных ограничениях.
О запуске бота в мессенджере Telegram сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.
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Что известно
Виртуальная помощница может ответить на вопросы, связанные с пересечением границы. В частности те, которые связаны с карантинными ограничениями и правилами оформления соответствующих документов. Также можно сообщить о коррупции.
Чат-бот Ира ответит на вопросы о пересечении границы / Скриншот
Бот Ира не заставит Вас долго слушать гудки в телефоне, поможет быстро найти ответы в будни и выходные, утром, днем или ночью,
– пишут разработчики.
Воспользоваться услугами бота можно бесплатно по ссылке.
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