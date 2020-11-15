Пограничники запустили чат-бота, который может ответить практически на все вопросы о пересечении границы, в том числе и о карантинных ограничениях.

О запуске бота в мессенджере Telegram сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Что известно

Виртуальная помощница может ответить на вопросы, связанные с пересечением границы. В частности те, которые связаны с карантинными ограничениями и правилами оформления соответствующих документов. Также можно сообщить о коррупции.



Чат-бот Ира ответит на вопросы о пересечении границы / Скриншот

Бот Ира не заставит Вас долго слушать гудки в телефоне, поможет быстро найти ответы в будни и выходные, утром, днем или ночью,

– пишут разработчики.

Воспользоваться услугами бота можно бесплатно по ссылке.