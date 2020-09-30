Корпорация Facebook все активнее работает над тем, чтобы интегрировать все свои сервисы в один. Так, ранее разработчики заявляли об идее объединить в общий чат сообщения в Messenger и Instagram.

Как передает издание The Independent, новая функция станет доступной после большого обновления.

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В частности, производитель должен объединить серверные части обоих приложений.

Зачем

Это позволит ввести кросс-платформенную коммуникацию. Так, пользователям Instagram будут доступны видеозвонки от юзеров Messenger и наоборот.

Также в чатах Instagram появятся функции, которые были доступны на Messenger. Например так называемый "режим пропажи", при котором сообщения будут исчезать после отправки, как в Snapchat.

Как ранее писал 24 канал, Instagram и Facebook начал тестировать функцию, что поможет переносить Stories из одной соцсети в другую.

В частности, некоторые пользователи Instagram уже могли увидеть во всплывающем окне сообщение, что их подписчики могут просмотреть Stories с Instagram в интерфейсе Facebook.