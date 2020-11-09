Практически сразу после презентации новой линейки смартфонов iPhone 12 в сети начали появляться слухи о предстоящих новинках от Apple, которые выйдут не ранее 2021 года. Аналитик уже назвал ключевые отличия iPhone 13.

Авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо обнародовал ключевые особенности будущих новинок iPhone 13. Более того, он даже спрогнозировал объемы продаж этих смартфонов, передает pocketnow.com.

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Что стало известно

Как рассказал аналитик, iPhone 13 выйдет на рынок в четырех версиях. Среди главных отличий – значительные улучшения камеры. Так, сверхширокоугольные модули камер всех девайсов получат шестилинзовый объектив с диафрагмой f/1.8. Как известно, в iPhone 12 широкоугольный модуль с пятью линзами и светосилой f/2.4.

Также по его данным, Apple не только продолжит свое сотрудничество с тайваньской компанией Largan по объективам, в частности увеличит объем закупок у этого поставщика до 70% от общего количества заказов. Кроме того, компания приобретет у производителя элементы VCM (Voice Coil Motor). Также он предполагает, что iPhone 13 может потерять физические порты, а дисплеи наконец получат частоту обновления 120 Гц.

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Относительно объемов продаж, то аналитик предполагает, компания значительно увеличит продажи iPhone 13, благодаря улучшению камер, а также росту популярности смартфонов с поддержкой сети 5G.

Кстати, 10 ноября компания Apple проведет уже третью осеннюю презентацию. Возможно тогда представят MacBook Pro на базе процессора Apple Silicon, а также полноразмерные наушники AirPods Studio.