Чем отличается iPhone 12 и iPhone 11: блогер показал ключевые различия в середине
Пока еще новые смартфоны линейки iPhone 12 не поступили в розничную продажу. Однако, известные блогеры уже начали получать новинку на тестирование. Блогер @ duanrui1205 оценил новинку не только внешне, но и внутри.
Также блогер показал ключевые отличия "внутреннего железа" новинки от предыдущих версий смартфонов Apple. Изображения @ duanrui1205 обнародовал на своей странице в Twitter.
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Разобранный iPhone 12 показал и сетевой источник @ L0vetodream.
Что стало известно
iPhone 12 получил батарею меньшего объема, чем его предшественник – 2815 мАч против 3110 мАч. Как говорили в Apple, благодаря программной оптимизации ей удалось сохранить хорошую автономность устройства.
Кроме того, по сравнению с iPhone 11 у смартфона уменьшился размер модуля Taptic Engine, который отвечает за тактильную отдачу при взаимодействии с дисплеем.
Еще одним нововведением стало наличие магнитного кольца для зарядки MacSafe. Оно расположено в центральной части задней панели. Рядом с ним разместили модуль NFC.
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Напомним, первые реальные фото iPhone 12 не слишком понравились пользователям. В частности, много критики полетело в сторону синего цвета новинки, который пользователи считают "дешевым".