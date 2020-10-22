Пока еще новые смартфоны линейки iPhone 12 не поступили в розничную продажу. Однако, известные блогеры уже начали получать новинку на тестирование. Блогер @ duanrui1205 оценил новинку не только внешне, но и внутри.

Также блогер показал ключевые отличия "внутреннего железа" новинки от предыдущих версий смартфонов Apple. Изображения @ duanrui1205 обнародовал на своей странице в Twitter.

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Too funny, most of the accessories inside the iPhone 12 and iPhone 12 Pro can be shared. The iPhone 12 uses plastic blocks to fill the positions of the telephoto lens and LiDAR. This space should be reserved for the battery, which is too annoying. pic.twitter.com/guqQFPiDF5 — DuanRui (@duanrui1205) October 22, 2020

Разобранный iPhone 12 показал и сетевой источник @ L0vetodream.

Что стало известно

iPhone 12 получил батарею меньшего объема, чем его предшественник – 2815 мАч против 3110 мАч. Как говорили в Apple, благодаря программной оптимизации ей удалось сохранить хорошую автономность устройства.

Кроме того, по сравнению с iPhone 11 у смартфона уменьшился размер модуля Taptic Engine, который отвечает за тактильную отдачу при взаимодействии с дисплеем.

Еще одним нововведением стало наличие магнитного кольца для зарядки MacSafe. Оно расположено в центральной части задней панели. Рядом с ним разместили модуль NFC.

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Напомним, первые реальные фото iPhone 12 не слишком понравились пользователям. В частности, много критики полетело в сторону синего цвета новинки, который пользователи считают "дешевым".