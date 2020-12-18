18 декабря 2020 – 26 годовщина открытия грота Шове во Франции. Этому событию поисковик Google посвятил свой новый дудл. 24 канал рассказывает, что это за грот и чем он знаменит.

18 декабря 1994 года 3 спелеологов (специалисты по исследованию пещер) изучали скалы в регионе Ардеш на юге Франции. В тот же день произошло что-то действительно необычное. Этому и решил посвятить свой новый дудл поисковик Google , пишет 24 канал.

Стоит знать Ее превозносил Пикассо: кто такая Екатерина Билокур, которой Google посвятил дудл

Чем знаменитая пещера Шове во Франции

В одном из гротов нашли древнейшие из известных (в возрасте более чем 30 тысяч лет) и прекрасно сохраненные образные рисунки (причем более 1000), когда-либо созданные человечеством.

Камнепад закрыл пещеру примерно 10 тысяч лет назад, поэтому рисунки остались почти не стертыми природой и совершенно не уничтоженными излишне любопытными животными или людьми.

В древней галерее присутствуют рисунки человеческого тела, животных, абстрактные серии красных точек. Изображения в большинстве своем анатомически точны, выполнены с соблюдением иллюзии глубины и движения, в богатой гамме цветов и техник.

А еще в пещере нашли кости более 4 тысяч животных, и человеческие следы (отпечатки рук и ног). Радиоуглеродный анализ показал, что им 26 тысяч лет – то есть, это древнейшие следы человека на Земле.

Это открытие навсегда изменило археологическое понимание творческого развития доисторического человека. А приложились к нему исследователи Жан-Мари Шове (в его честь и назвали тот грот), Елиет Брюнель и Кристиан Хилер.

Дудл от Google иллюстрирует несколько ярких изображений из грота. Это 14 различных видов животных - от лошадей и львов в необычных доисторических вымерших существ (наподобие шерстистого носорога и мамонта).



Пещера Шове – место, где нашли древнейшие рисунки доисторических людей / Фото wikimedia

ЮНЕСКО признала огромное значение памятника для человеческой истории, и внесла пещеру Шове в Список мирового наследия в 2014 году.

Пещера для туристов закрыта, но Google в феврале создал по ней виртуальную экскурсию:

Пещера Шове хранит одни из самых древних произведений искусства в мире. Но как это было создано до появления краски? https://t.co/YDYaUyHZBy #MeetOurAncestors ️



Грот Шове pic.twitter.com/rKHhqx4Iao - Google Arts & Culture (@googlearts) 29 февраля 2020 г.