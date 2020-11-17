Распродажа в честь Черной пятницы уже стала традицией в Steam. Во время акционных скидок игры падают в цене до 90%. Не исключено, что среди скидок окажутся именно те тайтлы которые вы давно ждали.

Дата проведения распродажи

Распродажа в честь Черной пятницы в Steam начнется 26 и продлится до 29 ноября включительно

Во все эти дни пользователи платформы получат возможность приобрести игры любых жанров и игровые товары на площадке по очень приятным ценам, ведь часто скидки достигают 95%.

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Поэтому, если вы давно хотели купить себе ту или иную игру, или желаете сделать кому-то приятный подарок – Черная пятница в Steam именно то время, когда об этом стоит задуматься.

Какие игры получат скидки в Steam

Черная пятница в Steam предусматривает высокие скидки и большой ассортимент товаров, на которые они распространяется. Что касается Steam, то вы увидите скидки на большинство игр, начиная с малоизвестных и заканчивая грандиозными AAA проектами. Например, в прошлом году покупатели могли купить игру GTA 5, которая до сих пор является лидером продаж на площадке, всего за 350 гривен, а это в два раза ниже, чем начальная цена!

Среди игр, которые получат скидки на Черную пятницу в Steam будет множество ААА проектов разных студий, поэтому упускать такую возможность не рекомендуем. Однако помимо таких игр пользователи платформы смогут купить по скидкам и массу других классических тайтлов.

Как вы уже, наверное, поняли, Черная пятница в Steam станет прекрасным шансом для вас, если вы давно хотели купить себе что-нибудь новенькое поиграть. Цены с 26 по 29 ноября в Steam будут крайне низкие, что позволит вам купить все, что вам нужно.