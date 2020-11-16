Пандемия существенно изменила подход людей относительно покупок. Интернет-магазины стали самым популярным вариантом шопинга. Очевидно, что и большинство акций и покупки в Черную пятницу 2020 тоже будут происходить онлайн. Но насколько это безопасно? Ведь с востребованностью онлайн-покупок, растет и количество мошенников.

Накануне Черной пятницы гипермаркет объявлений IZI.ua рассказал 24 каналу 5 важных правилам безопасных покупок в интернете, которые помогут выгодно закупиться со скидками и не попасть в ловушки мошенников

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Проверьте адрес, домен и защиту

У популярных интернет-магазинов могут быть двойники. Их создают специально, чтобы получить данные банковской карты. Чтобы не попасться на крючок интернет-дельцов, внимательно проверяйте адрес сайта. Внешне сайт мошенников может выглядеть как известный интернет-магазин, но одна лишняя буква, точка или тире в названии – и вы уже покупаете на другом ресурсе.

Также стоит проверить безопасное соединение. В начале адресной строки сайта есть буквы http или https. Надежные ресурсы содержат только https – это протокол с защищенным соединением, поэтому данные карты перехватить будет сложнее. Обратите внимание: перед началом адреса должен идти замочек. Если нажать на него, появится окно с информацией, какими методами защищены соединения.



Как не стать жертвой мошенников / Фото unsplash.com

Обратите внимание и на отметки: SecureCode by MasterCard – безопасный код Mastercard и Verified by Visa. Как правило, найти их можно в самом низу сайта. Эта услуга платежных систем защищает от мошенничества: перед тем как сделать покупку банк пришлет смс с паролем, который надо будет ввести, чтобы завершить оплату. Однако отсутствие такого знака вовсе не означает, что сайт мошеннический. Многие известные интернет-магазины и доски объявлений работают честно не имея отметки от Visa или Mastercard.

Пользуйтесь отдельной картой

Один из самых популярных способов защиты карты – механизм SecureCode для Mastercard и Verified by Visa для Visa. В этом случае попытку списания средств каждый раз нужно будет подтверждать кодом, что приходит в SMS. Подобная функция защиты активируются на сайте или в приложении банка.

Как правило, мошенники хотят получить номер карты, срок ее действия и CVC2/CVV2-код. Именно эти данные нужны, чтобы устроить онлайн-шопинг за ваш счет. Не стоит делать аферистам такой подарок – заведите отдельную кредитную или виртуальную карту для онлайн-шопинга. Пополняйте ее только на ту сумму, которую планируете потратить на покупки. Таким образом, даже если данные карты украдут, присвоить больше определенной суммы не смогут.

Изучите продавца и отзывы о товаре

На сайте должны быть данные о компании, юридический адрес, ссылки на аккаунты в соцсетях, телефон или чат для связи. Не лишним будет связаться с представителем магазина и убедиться, что он действительно работает. Если трубку не берут, на сообщения в чат не отвечают, или отвечают долго, значит, у магазина проблемы с сервисом. В этом случае возврат или обмен товара может затянуться.

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Отзывы клиентов могут существенно повлиять на принятие решения о покупке. Недобросовестные продавцы это знают и манипулируют. Чтобы создать видимость востребованной продукции мошенники добавляют на сайт поддельные ревью. Такие комментарии пишут нанятые на биржах фриланса копирайтеры. Как правило в таких текстах встречаются одинаковые обороты, языковые ошибки, а также словосочетания типа "отличное качество", "честная цена" или "остался доволен покупкой".

Проверьте и соцсети. Промониторьте активность и отзывы клиентов. Оцените, как владельцы реагируют на претензии: игнорируют, спорят с покупателем или пытаются решить проблему.

Проверьте цену

Относитесь с подозрением "очень выгодных предложений". Согласитесь, скидка в 50-60% заставляет задуматься, не подделку ли пытается втюхать продавец. Чтобы понимать реальную стоимость товара, можно проанализировать предложения от других интернет-продавцов.

Еще одна хитрость мошенников – увеличение стоимости в процессе оформления заказа. Например, вам могут бонусом предложить дополнительные товары и сделать это так ловко, что в корзине вы их и не заметите. Также доставка может быть бесплатной, но только в пределах определенного района. Поэтому во время оформления заказа не ленитесь внимательно проверять мелкие галочки и пункты.

Предоплата без гарантий – один из самых популярных способов мошенничества. Даже если продавец внушает доверие, не вносите предоплату "под честное слово". Во избежание заказывайте курьерскую доставку товара наложенным платежом.

Заведите отдельный почтовый ящик

В электронной почте часто сохраняют важную информацию: пароли, сканы документов или деловую переписку. Кроме того, многие используют данные почты для доступа к аккаунтам в соцсетях и различным сервисам. Данные могут украсть, когда вы указываете адрес электронной почты, оформляя покупку в ненадежном интернет-магазине. Как и в случае с картой, специально для онлайн-покупок стоит завести отдельный почтовый ящик.

Что делать, если стали жертвой мошенников

Как только вы обнаружили, что деньги с карты начали пропадать, срочно обратитесь в банк и попросите заблокировать карту. Сделать это можно по телефону или через службу поддержки на сайте банка. Далее нужно подать заявление о преступлении в любое отделение полиции. Для этого достаточно отправить обращение через интернет-приемную или написать заявление на бумаге.

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С документами из полиции нужно прийти в банк и написать заявление на опротестование транзакции. Если факт мошенничества будет подтвержден, то банк должен вернуть деньги. Это работает, если мошенник также является клиентом банка. Стоит помнить, что возврат возможен только в том случае, если вы сами не сказали аферистам данные карты: пароль, пин-код или CVC-код. Ведь банки не несут ответственность за убытки, причиненные клиенту в случае добровольного разглашения информации.