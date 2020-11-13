Mozilla накануне Черной пятницы опубликовала неформальный рейтинг популярных гаджетов Privacy Not Included. Устройства в нем распределили по критерию возможности злоупотребления или раскрытия данных пользователей. На последних позициях рейтинга оказалась продукция Amazon и Facebook.

В списке Mozilla 136 продуктов. Им присвоили рейтинг от "Not Creepy" (безопасные) до "Super Creepy" (очень опасные). 37 гаджетов получили отметку "Конфиденциальность данных", а 22 продукта были отмечены как "Лучшие" за отличные мероприятия по обеспечению конфиденциальности и безопасности.

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В этом году появился новый раздел рейтинга о продуктах, которые работают на базе искусственного интеллекта. Поэтому перейдем к списку товаров.

Лучшие товары

В перечень попали устройства от Sonos, Garmin, Withings, Sennheiser, а также Nintendo Switch.

Худшие устройства

Негативно отличились устройства Ring, Echo и Halo от Amazon, а также Facebook Oculus Quest 2 и Facebook Portal.

Устройства с пометкой "не страшно"

"Несколько опасные" устройства

2

А вот перечень "умеренно опасных" товаров

"Наиболее опасные" устройства

Категория собрала самый большой перечень устройств.

При этом компания не включила в рейтинг смартфоны. В Mozilla объяснили, что сосредоточились на исследовании определенных потребительских сегментов, в частности, продуктов, которые часто покупают в подарок. Они отметили, что в рейтинге упоминаются альтернативные товары Apple и Google, и по их показателям можно понять политику конфиденциальности в этих компаниях.