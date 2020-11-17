Приближается главная распродажа года – Черная пятница 2020. Традиционно по всему миру магазины готовят самые большие скидки, а мы – рекомендации, что же интересного можно купить со скидкой в этот день, и на что обращать внимание при выборе.

Черная пятница близко! 27 ноября стартует грандиозная распродажа. В Black Friday принимают участие самые популярные украинские и иностранные онлайн-ритейлеры электроники и техники, громкие бренды, супермаркеты по продаже всего на свете, что можно надеть, куда-то поставить и взять с собой, от автотоваров до детских игрушек. О трех интересных продуктах, которые можно купить в этот день, читайте в материале 24 канала.

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Беспроводные наушники

Большинство наушников, которые идут в комплекте с мобильными телефонами – дешевые модели, которые звучат плохо. Если вы хотите услышать отличный звук, то вам придется помучиться, выбирая себе подходящую модель.



Беспроводные наушники: на что обратить внимание / Фото unsplash

Наушники можно разделить на накладные – это большие полноразмерные модели, которые полностью накрывают ухо, и вставные – компактные и легкие, они могут быть внутриканальными (вакуумными), которые помещаются в ушной канал и удерживаются при помощи силиконовой накладки, и вкладышами – плоскими наушниками, которые свободно помещаются в ухо.

На что же обращать внимание при выборе наушников?

Конструкция: надеваем сверху или вкладываем в ухо.

Наличие шумоизоляции. Для комфортного прослушивания в условиях громких шумов вокруг.

Звук. По возможности протестируйте звучание наушников.

Время автономной работы.

Наличие кнопочного или жестового сенсорного управления.

Возможность подключения через провод к компьютеру или смартфону. Понадобится, если аккумулятор разрядится.

Для комфортного прослушивания музыки качество звука является одним из самых важных параметров. Поэтому при выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на следующие характеристики:

Диапазон частот, на которых воспроизводится звук – чем шире частотный диапазон, тем богаче звучание.

Чувствительность. Влияет на громкость звука. Измеряется в дБ и чем она выше – тем лучше (100 дБ и более).

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Электронная книга



Электронные книги: на что обратить внимание при выборе / Фото unsplash

Украинские издатели активно развивают направление электронных книг. Ассортимент постоянно расширяется и сегодня в большинстве популярных издательств и интернет-магазинов можно найти разделы с электронными изданиями. Тем, кто любит читать, но при этом по разным причинам не может или не хочет носить габаритные бумажные книги, стоит задуматься над покупкой электронной читалки. Она может вмещать тысячи страниц текста, занимая при этом совсем немного места.

На что обращать внимание при выборе электронной книги?

Тип экрана: конечно же, это должны быть электронные чернила, а не экран, что излучает свет, ведь последний приводит к быстрой усталости глаз.

Размер экрана: оптимально 6-10 дюймов (15-25 сантиметров), что примерно равно размерам обычных книг.

Подсветка: она очень выручает, когда отсутствует другой источник света, но такая функция может влиять на цену.

Самые популярные форматы файлов: устройство должно уметь считывать FB2, EPUB и PDF. Количество форматов книг на самом деле большое, однако именно эти три – самые популярные.

Продолжительность работы. Емкость батареи и эффективная технология электронных чернил позволяют заряжать такие устройства довольно редко. Все зависит от частоты использования, но при ежедневном чтении это можно делать примерно раз в две недели.

Внутренняя память. В целом благодаря компактным объемам электронных книг хватит и 8 гигабайтов для хорошей библиотеки. Тем не менее можно рассмотреть и ридеры с поддержкой карт памяти.

Управление. Оно может осуществляться как с помощью кнопок, так и быть сенсорным. Существуют также гибридные модели, поддерживающие оба варианта.

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Павербанк



Павербанк: на что обратить внимание при выборе / Фото unsplash

Интернет пестрит шутками о том, что в наши дни перед выходом из дома мы в первую очередь проверяем не то, что мы могли забыть, а заряжены ли все устройства и сама зарядка. Шутки шутками, но в этом есть своя правда. Телефоны, компьютеры, планшеты, наушники, очки, браслеты, трекеры, часы – все это мы используем в повседневной жизни и не всегда устройства имеют хорошую энергоэффективность. Поэтому для избежания непредвиденных ситуаций, когда в длинной очереди вдруг разрядился смартфон, стоит позаботиться о павербанке.

На что обращать внимание при выборе?