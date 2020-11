Самая ожидаемая игровая распродажа 2020 года – "Черная пятница" в PlayStation Store продлится с 20 по 30 ноября. Геймеров ожидают скидки до 70% на наиболее популярные игры и эксклюзивы последних лет.

Приобретение многих цифровых версий игр, представленных на распродаже, дает доступ на загрузку игры как для PlayStation 4, так и для новой консоли PlayStation 5, например, FIFA 21 и Watch Dogs: Legion, сообщает 24 канал.

Среди самых ярких предложений этой осени:

The Last Of Us 2 – 1 082 гривны (-43%)

Ghost of Tsushima – 1 419 гривен (-29%)

Marvel’s Avengers – 1 000 гривен (-50%)

FIFA 21 – 1 209 гривен (-45%)

Watch Dogs: Legion – 1 234 гривны (-35%)



Скидки в PlayStation Store

Помимо игр подешевела на 25% годовая подписка на сервис PlayStation Plus. 12 месяцев подписки обойдутся пользователям всего в 974 гривны.

Кроме игровых скидок, ожидается ценопад на контроллеры DualShock 4 (Антрацитовый черный, Синяя волна, Красная лава, Белый ледник, Midnight Blue) – 1 256 гривен (-30%) и лимитированные издания DualShock 4 – 1 456 гривен (-27%).

Все предложения на игры, DLC и подписку вы найдете на специальной странице PlayStation Store, посвященной "Черной пятнице". А на официальном сайте PlayStation – акционные предложения на игровые аксессуары.