Черная пятница в PlayStation Store: компания устроила игровой ценопад
Самая ожидаемая игровая распродажа 2020 года – "Черная пятница" в PlayStation Store продлится с 20 по 30 ноября. Геймеров ожидают скидки до 70% на наиболее популярные игры и эксклюзивы последних лет.
Приобретение многих цифровых версий игр, представленных на распродаже, дает доступ на загрузку игры как для PlayStation 4, так и для новой консоли PlayStation 5, например, FIFA 21 и Watch Dogs: Legion, сообщает 24 канал.
Интересно Sony: настоящие игры нового поколения для PlayStation 5 выйдут не раньше 2022 года
Среди самых ярких предложений этой осени:
The Last Of Us 2 – 1 082 гривны (-43%)
Ghost of Tsushima – 1 419 гривен (-29%)
Marvel’s Avengers – 1 000 гривен (-50%)
FIFA 21 – 1 209 гривен (-45%)
Watch Dogs: Legion – 1 234 гривны (-35%)
Скидки в PlayStation Store
Помимо игр подешевела на 25% годовая подписка на сервис PlayStation Plus. 12 месяцев подписки обойдутся пользователям всего в 974 гривны.
Кроме игровых скидок, ожидается ценопад на контроллеры DualShock 4 (Антрацитовый черный, Синяя волна, Красная лава, Белый ледник, Midnight Blue) – 1 256 гривен (-30%) и лимитированные издания DualShock 4 – 1 456 гривен (-27%).
Все предложения на игры, DLC и подписку вы найдете на специальной странице PlayStation Store, посвященной "Черной пятнице". А на официальном сайте PlayStation – акционные предложения на игровые аксессуары.
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