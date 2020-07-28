Исследователи из университетов Стэнфорда и Северной Каролины похоже нашли решение для защиты космонавтов от радиационного облучения. Во время потенциальных межпланетных путешествий исследователи предложили применять для защиты специальный вид грибка, который появился в Чернобыле.

Исследователям удалось экспериментально подтвердить, что Cladosporium sphaerospermum способен поглощать радиацию. Чтобы это выяснить грибок отправили на международную космическую станцию (МКС), где он пробыл в течение 30 дней с декабря 2018 года по январь 2019 года.

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Выяснилось, что этот вид грибка способен осуществлять радиосинтез с целью размножения, используя пигмент, известный как меланин, для преобразования гамма-излучения в химическую энергию.

Как это выяснили

На станции в рамках эксперимента разместили чашки Петри с грибами. Несколько счетчиков Гейгера и датчиков подключили к микрокомпьютера Raspberry Pi для захвата уровней радиации и измерения влажности, температуры и других параметров. Грибы выжили в условиях микрогравитации и при этом снизили уровень радиации почти на 1,82%. По расчетам команды, этот показатель может вырасти до 5%, если грибы будут полностью окружать объект. Особо отмечалось, что грибковый слой был относительно тонким, всего 1,7 мм.

Грибок пробыл на МКС в течение 30 дней

Исследователи сделали вывод, что слой толщиной в 21 см "в значительной степени сведет на нет" годовую дозу, которую космонавты могут получить на Марсе. В сочетании с меланином и реголитом будет достаточно слоя толщиной 9 см.

Ранее было подсчитано, что за одно путешествие на Марс и обратно человек может получить 60% от допустимой прижизненной нормы облучения.

Большим преимуществом этого метода защиты для межпланетных путешествий ученые называют то, что данный грибок можно выращивать в необходимых количествах прямо на борту корабля, просто питая его нужными веществами.