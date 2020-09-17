Чиновники, педагоги и медики – кто блокирует распространение качественного мобильного интернета
Распространять в Украине качественный мобильный интернет, в частности сети 4G и 5G, мешает радиофобия. Этой "болезнью" страдает немало украинских чиновников и даже медиков. И хоть на первый взгляд это выглядит как шутка, но на самом деле проблема существует.
Как говорят в Министерстве цифровой трансформации, есть немало примеров, когда не только группа местных жителей, но и власть препятствует работе базовых станций мобильной связи, потому что боятся "вреда для здоровья".
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Где страдают радиофобией
В Минцифре даже назвали несколько примеров, где блокировали работу по установке башен для распространения интернета.
- Например, управление образования Броварского городского совета заставляет убрать базовые станции, установленные неподалеку от школы. Хотя мобильный интернет нужен для обучения, особенно дистанционного.
- Установке базовой станции препятствует и руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Там боятся за здоровье пациентов в городской клинической больнице.
- По такой же причине блокируют распространение качественной мобильной связи и в центральной районной больнице Киево-Святошинского района.
- Сразу несколько таких случаев произошло в Мариуполе – установке базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".
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Могут ли станции быть опасными
Ну, конечно нет. В Минцифре отмечают, что базовые станции мобильной связи, которые устанавливают украинские операторы, не имеют никакого влияния на людей или животных.
Более того, в Украине существует специальный орган, контролирующий использование радиочастот, – это украинский государственный центр радиочастот. Специалисты центра регулярно проверяют соблюдение правил работы базовых станций.
Единственная опасность – это как раз такие решения чиновников или медиков (которые мы упомянули выше). В период пандемии люди больше стали зависеть от качественного интернета – удаленная работа, дистанционное обучение, в конце концов консультация с врачом онлайн или по телефону – это очень важные вещи сегодня.
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Обидно, что "радиофобия" чиновников может лишить украинцев необходимого доступа к качественной связи и интернету.