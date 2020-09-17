Распространять в Украине качественный мобильный интернет, в частности сети 4G и 5G, мешает радиофобия. Этой "болезнью" страдает немало украинских чиновников и даже медиков. И хоть на первый взгляд это выглядит как шутка, но на самом деле проблема существует.

Как говорят в Министерстве цифровой трансформации, есть немало примеров, когда не только группа местных жителей, но и власть препятствует работе базовых станций мобильной связи, потому что боятся "вреда для здоровья".

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Где страдают радиофобией

В Минцифре даже назвали несколько примеров, где блокировали работу по установке башен для распространения интернета.

Например, управление образования Броварского городского совета заставляет убрать базовые станции, установленные неподалеку от школы. Хотя мобильный интернет нужен для обучения, особенно дистанционного.



Установке базовой станции препятствует и руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Там боятся за здоровье пациентов в городской клинической больнице.



По такой же причине блокируют распространение качественной мобильной связи и в центральной районной больнице Киево-Святошинского района.



Сразу несколько таких случаев произошло в Мариуполе – установке базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".

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Могут ли станции быть опасными

Ну, конечно нет. В Минцифре отмечают, что базовые станции мобильной связи, которые устанавливают украинские операторы, не имеют никакого влияния на людей или животных.

Более того, в Украине существует специальный орган, контролирующий использование радиочастот, – это украинский государственный центр радиочастот. Специалисты центра регулярно проверяют соблюдение правил работы базовых станций.

Единственная опасность – это как раз такие решения чиновников или медиков (которые мы упомянули выше). В период пандемии люди больше стали зависеть от качественного интернета – удаленная работа, дистанционное обучение, в конце концов консультация с врачом онлайн или по телефону – это очень важные вещи сегодня.

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Обидно, что "радиофобия" чиновников может лишить украинцев необходимого доступа к качественной связи и интернету.