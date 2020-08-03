Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой чипа, который планируют вживлять в мозг, планирует провести первые испытания на людях уже к концу 2020 года. Поэтому Маск назвал преимущества этой технологии.

Как рассказал Илон Маск, мозговые чипы Neuralink смогут расширить диапазон частот, которые может слышать владелец чипа, передает independent.co.uk.

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Детали

Ухо среднестатистического человека способно распознавать звук с частотой от 20 до 20 тысяч Гц. При этом разработка Neuralink должна научить мозг воспринимать ультразвук и звуки с очень малой частотой колебаний.

Также инженеры компании работают над тем, чтобы чипы были способны восстановить движения человека, у которого поврежден спинной мозг, а также регулировать уровень гормонов в организме, влиять на эмоциональное состояние пациента и тому подобное.

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Ранее в Neuralink рассказывали, что подключение имплантов будет к специальному вычислительному блоку через USB Type-C. такая конструкция должна дать возможность людям с повреждениями спинного мозга управлять компьютером или смартфоном силой мысли.