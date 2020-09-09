После введения карантина многие компании пришли к выводу, что удаленная работа может быть не менее эффективной, чем офисная. Однако, так считают не все. Глава Netflix Рид Хастингс видит в удаленной работе только негатив.

Как он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal, он не считает дистанционную работу – хорошей альтернативой офисной.

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"Не вижу никаких плюсов удаленной работы. Невозможность работать лицом к лицу, особенно в международном масштабе, это – чистый негатив", – заявил Хастингс.

Что изменится в будущем

Несмотря на негативное отношение к удаленной работы Род Хастингс таки предполагает, что после завершения пандемии многие работники продолжат работать удаленно, хотя бы частично.

Большинство офисных сотрудников будет продолжать работать из дома по крайней мере один день в неделю.

"Могу поспорить, именно к этому придут многие компании", – говорит CEO Netflix.

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Что касается Netflix, то Хастингс заверил – 8600 сотрудников компании не будут возвращаться офисы, пока не появится вакцина от коронавируса.