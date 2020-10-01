Корпорация Google провела большую презентацию. Конечно, главными звездами стали Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Но вместе с тем анонсировали ряд других устройств, среди них – новая телеприставка Chromecast на базе Google TV.

Напомним, сейчас платформа Android TV изменила название Google TV. Как можно увидеть на сайте компании, Chromecast получил габариты 162х61х12,5 мм и весит всего 55 граммов.

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Что еще интересного

Новинка поддерживает видео с разрешением 4K при 60 к/с, также здесь есть поддержка HDR, HDR10 и HDR10+.

Гаджет работает на базе 4-ядерного чипа SoC AMLogic S905X2 в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Подключение происходит с помощью HDMI, а зарядка – через USB-C.



Chromecast – очень компактная приставка / Скриншот

Цена

Новинку можно приобрести в трех стильных цветах:

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белый,

голубой,

оранжевый.

Chromecast with Google TV оценили в 50 долларов (1400 гривен).