Что будет с геймпадами PlayStation 4, если подогреть их в духовке
Сразу предупредим, слишком впечатлительным геймерам не стоит читать эту новость. Фото с геймпадами Dualshock 4 опубликовал пользователь в Twitter.
Как свидетельствуют опубликованные фото, ничего хорошего с Dualshock 4 не случится, если "приготовить" их в микроволновке.
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Как это случилось
На самом деле геймпады попали в микроволновку не ради эксперимента. Это был несчастный случай.
Дело в том, пользователь решил спрятать от сына его геймпады. И не нашел для этого лучшего места, чем микроволновку. Это было вечером.
Жена об этом ничего не знала. Поэтому утром включила духовку с Dualshock 4 внутри. Под действием высокой температуры геймпады расплавились. Именно такое изображение и опубликовал пользователь.
Интересно, что это фото перепостили в британском представительстве Sony. При этом пользователей попросили "не готовить свои контроллеры PS4, ведь это не торт".
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Кстати, ранее основатель The Game Awards Джефф Кили рассказал о своих впечатлениях о DualSense – геймпадах для PlayStation 5. Они будут немного тяжелее, чем DualShock 4, а также получат ряд новых фишек.