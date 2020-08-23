Сразу предупредим, слишком впечатлительным геймерам не стоит читать эту новость. Фото с геймпадами Dualshock 4 опубликовал пользователь в Twitter.

Как свидетельствуют опубликованные фото, ничего хорошего с Dualshock 4 не случится, если "приготовить" их в микроволновке.

Интересно GTA на улицах Японии: блоггер впечатляюще воспроизводит видеоигры в реальной жизни – видео

Как это случилось

На самом деле геймпады попали в микроволновку не ради эксперимента. Это был несчастный случай.

Дело в том, пользователь решил спрятать от сына его геймпады. И не нашел для этого лучшего места, чем микроволновку. Это было вечером.

Жена об этом ничего не знала. Поэтому утром включила духовку с Dualshock 4 внутри. Под действием высокой температуры геймпады расплавились. Именно такое изображение и опубликовал пользователь.

Интересно, что это фото перепостили в британском представительстве Sony. При этом пользователей попросили "не готовить свои контроллеры PS4, ведь это не торт".

Please do not cook your PS4 controllers, as we've said they are NOT cake https://t.co/tBSeg0BoTL — PlayStation UK (@PlayStationUK) August 16, 2020

Цікаво Розпродаж в PS Store: знижки до 85%

Кстати, ранее основатель The Game Awards Джефф Кили рассказал о своих впечатлениях о DualSense – геймпадах для PlayStation 5. Они будут немного тяжелее, чем DualShock 4, а также получат ряд новых фишек.