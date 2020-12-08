Традиционно в конце года корпорация Google подводит итоги с самыми популярными запросами пользователей. В украинском представительстве поисковика рассказали, что гуглили украинцы.

24 канал тоже участвовал в этой онлайн-презентации, поэтому можем рассказать о самых популярных запросах в разных категориях.

К теме Слово года в Украине: что активнее всего искали в Google

Большинство запросов по разным категориям объединяет тема пандемии и коронавируса. Так, в запросе "что" доминируют вопросы: что такое коронавирус, пандемия или локдаун.

На запрос "как" украинцы искали информацию о том, как сделать антисептик или маску, а также как ее правильно носить.

Конечно, словом года стал "коронавирус". Эта тема затронула даже шоу-бизнесовые запросы. Так, самым популярным фильмом стал "Заражение". Это фильм 2011 года, на события в нем очень напоминают ситуацию с пандемией этого года.

Фильм года "Заражение"

Возросло также количество запросов по дистанционному обучению, в частности это сервис для видеоконференций Zoom, образовательный проект "На урок", а также сервис "Google Classroom".

Слово года

коронавирус

коронавирус рекомендации

выборы в США

Google Classroom

симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

праздники 2020

карантин в Украине

Zoom

Персона года

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш

К теме Рейтинг фильмов и сериалов, которые украинцы чаще всего искали в Google в 2020 году

Вопрос: что такое?

что такое пандемия

что такое коронавирус

что такое локдаун

что такое дефолт

что такое ауф

что такое снюс

что такое краш

что такое кринж

что такое карантин выходного дня

что такое чрезвычайное положение

Вопрос: как?

как сшить маску

как сделать антисептик для рук

как лечить коронавирус

как передается коронавирус

как правильно носить маску

как умерла Свинка Пеппа

как выйти замуж

как вернуть обоняние

как сделать все хорошо

как удалить аккаунт в инстаграм

Вопрос: почему?

почему горит Австралия

почему растет доллар

почему нельзя дарить часы

почему не работает Тикток

почему выбивает вайбер

почему болит грудь

почему хасиды едут в Умань

почему нельзя спать напротив зеркала

почему уволили Богдана

почему в Италии так много больных

Может заинтересовать Google назвал лучшие приложения года, среди них и разработка украинцев

Фильм года

"Заражение" (2011)

"Малефисента: Владычица тьмы" (2019)

"После. Глава 2" (2020)

"Ледяное сердце 2" (2019)

"Сумасшедшая свадьба 2" (2019)

"Джентльмены" (2020)

"Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2018)

"Паразиты" (2019)

"Отель "Белград" (2020)

" Ford против Ferrari " (2019)

Сериал года

"Бумажный дом" (2017 – 2020)

"Поймать Кайдаша" (2020)

"Ведьмак" (2019)

"Игра на выживание" (2020)

"Ход королевы" (2020)

"Постучись в мою дверь" (2020)

"Перевал Дятлова" (2020)

"Ничто не случается дважды" (2018 – 2020)

"Жестокий Стамбул" (2019)

"Содержанки" (2019 – 2020)

Покупка года