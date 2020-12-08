Что гуглят украинцы: самые популярные запросы в Google в 2020 году
Традиционно в конце года корпорация Google подводит итоги с самыми популярными запросами пользователей. В украинском представительстве поисковика рассказали, что гуглили украинцы.
24 канал тоже участвовал в этой онлайн-презентации, поэтому можем рассказать о самых популярных запросах в разных категориях.
К теме Слово года в Украине: что активнее всего искали в Google
Большинство запросов по разным категориям объединяет тема пандемии и коронавируса. Так, в запросе "что" доминируют вопросы: что такое коронавирус, пандемия или локдаун.
На запрос "как" украинцы искали информацию о том, как сделать антисептик или маску, а также как ее правильно носить.
Конечно, словом года стал "коронавирус". Эта тема затронула даже шоу-бизнесовые запросы. Так, самым популярным фильмом стал "Заражение". Это фильм 2011 года, на события в нем очень напоминают ситуацию с пандемией этого года.
Фильм года "Заражение"
Возросло также количество запросов по дистанционному обучению, в частности это сервис для видеоконференций Zoom, образовательный проект "На урок", а также сервис "Google Classroom".
Слово года
- коронавирус
- коронавирус рекомендации
- выборы в США
- Google Classroom
- симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- праздники 2020
- карантин в Украине
- Zoom
Персона года
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
К теме Рейтинг фильмов и сериалов, которые украинцы чаще всего искали в Google в 2020 году
Вопрос: что такое?
- что такое пандемия
- что такое коронавирус
- что такое локдаун
- что такое дефолт
- что такое ауф
- что такое снюс
- что такое краш
- что такое кринж
- что такое карантин выходного дня
- что такое чрезвычайное положение
Вопрос: как?
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать все хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм
Вопрос: почему?
- почему горит Австралия
- почему растет доллар
- почему нельзя дарить часы
- почему не работает Тикток
- почему выбивает вайбер
- почему болит грудь
- почему хасиды едут в Умань
- почему нельзя спать напротив зеркала
- почему уволили Богдана
- почему в Италии так много больных
Может заинтересовать Google назвал лучшие приложения года, среди них и разработка украинцев
Фильм года
- "Заражение" (2011)
- "Малефисента: Владычица тьмы" (2019)
- "После. Глава 2" (2020)
- "Ледяное сердце 2" (2019)
- "Сумасшедшая свадьба 2" (2019)
- "Джентльмены" (2020)
- "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2018)
- "Паразиты" (2019)
- "Отель "Белград" (2020)
- "Ford против Ferrari" (2019)
Сериал года
- "Бумажный дом" (2017 – 2020)
- "Поймать Кайдаша" (2020)
- "Ведьмак" (2019)
- "Игра на выживание" (2020)
- "Ход королевы" (2020)
- "Постучись в мою дверь" (2020)
- "Перевал Дятлова" (2020)
- "Ничто не случается дважды" (2018 – 2020)
- "Жестокий Стамбул" (2019)
- "Содержанки" (2019 – 2020)
Покупка года
- медицинская маска,
- пульсометр,
- респиратор,
- iPhone 12,
- антисептик,
- глицерин,
- парацетамол,
- картина по номерам,
- кварцевая лампа,
- кислородный концентратор.
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