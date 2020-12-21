До выхода нового iPhone 13 осталось чуть меньше года, а в сети публикуют все больше информации о будущей новинке. Сейчас инсайдеры опубликовали еще одну порцию информации о предстоящей новинке Apple.

По свежим данным, в iPhone 13 производитель тоже добавит 4 модели, сообщает Gizchina.

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Все смартфоны линейки будут использовать технологию D-ToF (Direct ToF).

Что еще известно

Американская компания II-VI Incorporated войдет в цепочку поставок Apple для iPhone следующего поколения. Эта компания будет производить чипы VCSEL для камер. Аналитики считают, что это позволит увеличить интерес к новой линейке.

Поставщиком модулей для камер будет американская компания Lumentum, которая совместно с Apple создала чипы VCSEL, которые использовали в iPhone 12 Pro. При этом вторым поставщиком станет компания II-VI Incorporated. Кроме того, Winmao расширяет закупку специального измерительного и испытательного оборудования для VCSEL.

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Инсайдеры предполагают, что количество отверстий в блоке основной камеры iPhone 13 увеличится, а размер фирменного выреза (так называемая монобровь) будет чуть меньше.

Дата презентации

Аналитик также назвал приблизительную дату анонса. Презентация iPhone 13 должна состояться в сентябре 2021 года.