Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сделал резонансное заявление о том, что украинских пользователей Вконтакте полиция будет брать на учет. Однако, источники говорят, что на самом деле слова Данилова неправильно поняли.

По крайней мере об этом говорят источники издания РБК-Украина.

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Они убеждают, что полиция не будет ставить на учет украинских пользователей Вконтакте.

Источник говорит, что заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова могли неправильно понять.

Киберполиция этим не занимается. Это Данилов что-то напутал, или его неправильно поняли,

– заявил источник.

Что случилось

В конце в начале сентября украинцы обнаружили, что соцсеть Вконтакте снова стала доступной в Украине. Приложение использует обходные пути, чтобы преодолеть эти ограничения.

После этого секретарь СНБО Данилов заявил, что российская соцсеть не должна быть доступной на территории Украины. Следовательно, сейчас начинает работать система, которая будет иметь информацию обо всех пользователях.

"Они будут состоять на учете. Если они дальше будут распространять российский контент, то у них будут проблемы с нашей полицией", – сказал тогда Данилов.