Южная Корея стала одной из первых стран, кто начал активно внедрять покрытие 5G-интернета. Однако, абонентам технология пока не пришлась по душе - более полумиллиона абонентов 5G вернулись к пользованию 4G.

Об этом передает южнокорейское издание The Korea Herald, ссылаясь на местного парламентария.

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По его данным, 562 656 абонентов отказались от услуг 5G и перешли на пользование сетью предыдущего поколения. В целом это 6,5% от всех пользователей 5G в Южной Корее.

В общем, в Южной Корее услугами 5G пользовались 8,65 миллиона человек.

Почему вернулись к 4G

Пользователи 5G, вернувшиеся к старым тарифным планам 4G, поясняют, что были недовольны качеством новой технологии.

В частности, они жалуются на проблемы с соединением, покрытием, а также скоростью передачи данных.

Однако, должны добавить, что технология относительно новая, во многих странах находится на стадии тестирования, поэтому очень критично оценивать качество пока не стоит.