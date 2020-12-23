Оригинальные подарки на Новый год: 8 идей небанальных гаджетов для близкого человека
Новый год на носу и самое время выбирать подарки. Но что дарить человеку, у которого все есть? Мы подготовили для вас подборку небанальных гаджетов, которые точно удивят и порадуют вашего близкого человека.
8 оригинальных идей подарков читайте в материале 24 канала.
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Фитнес зеркало The Studio
Это уникальное зеркало The Studio, ведь одновременно является еще и самой компактной фитнес-студией с 4K UHD дисплеем. Зеркало с сенсорным экраном подбирает и транслирует тренировки в разных направлениях, а также поддерживает управление голосом. Удобно: и за тренером следишь, и за правильностью выполнения упражнений.
Фитнес зеркало The Studio
Ноутбук с гибким экраном Lenovo ThinkPad X1 Fold
Это первый в мире ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold от Lenovo. Этот мощный лэптоп, который можно положить в карман, точно удивит всех фанатов инновационных технологий. Революционный дизайн и гибкий дисплей позволяют ноутбуку быть компактным и одновременно очень производительным.
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold
ThinkPad X1 Fold может быть планшетом, а также полноценным лэптопом, если дополнить его портативной клавиатурой. Устройство успешно прошло проверку по стандарту Министерства обороны США MIL-STD-810G, что свидетельствует о высоком уровне надежности.
Портативный телескоп Stellina
Подарить вселенную – нечто похожее символизирует подарок телескопа. Чтобы начать полет по космосу, нужно просто подсоединить портативный телескоп Stellina к смартфону. Стильный девайс легко транспортируется, поэтому сможет сопровождать владельца во время загородных поездок, путешествий и просто встреч с друзьями.
Портативный телескоп
Электрический моноцикл OneWheel XR
Если хотите встряхнуть рутину близкого человека, подарите ему новый способ передвижения. OneWheel XR – это электрический моноцикл, который автоматически балансирует и позволяет преодолевать до 30 км. Такой гаджет подарит свободу движения, будет экологичным и превратит даже самого педантичного сноба в вечно юного сорвиголову. Поэтому шлем станет дельным дополнением к подарку.
Гибрид для спорта Peloton Bike+
Это крутой фитнес-друг, который сможет предложить физические нагрузки под любое настроение. Peloton Bike+ позволяет заниматься кардио, йогой, функциональными упражнениями. Устройство выглядит как велотренажер, однако имеет и дополнительное оборудование. Нужно просто развернуть встроенный экран, и байк превратится в фитнес студию. В комплекте с тренажером можно выбрать несколько видов подписок с доступом к различным спортивным классам.
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Автономная персональная камера Power Egg
В 2021 дроном трудно будет удивить. Однако фанатам видео - и фотосъемки придется по душе первый в мире беспилотник с поддержкой технологий искусственного интеллекта (AI). Он снимает в формате 4К, улавливает звук, может фокусироваться на нужном объекте и поддерживает управление голосом или жестами.
Мобильная камера Power Egg работает и как обычная камера, с которой удобно передвигаться по городу. Устройство имеет функцию распознавания лица, которая постоянно улучшается. Кроме того, в отличие от обычных дронов, Power Egg еще и станет стильным повседневным девайсом, который приятно держать в руке.
Сервировочный аппарат для вина – Plum
Гедонизм не имеет границ. И для самых преданных фанатов этой философии важна каждая деталь, которая наполняет их жизнь. Такой человек точно оценит сервировочный аппарат для вина Plum. Это первое в мире устройство, которое автоматически сохраняет, охлаждает и подает вино идеальной температуры. Plum понравится и тем, кто лишь делает первые шаги в познании искусства вина, ведь имеет максимально продуманный дизайн, который долго хочется рассматривать.
Чемодан-транспорт Modobag
Modobag тоже может стать оригинальным подарком. Это не просто чемодан, а еще и транспорт. Девайс имеет удобную форму, ручку, мотор и четыре колеса, благодаря чему может перевозить не только багаж, но и владельца.
Чемодан Modobag
Чемодан успешно справляется с большими расстояниями, усталостью, очередью и потребностью “убить” время. Подарок мотивирует путешествовать больше, даже в пределах страны.
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