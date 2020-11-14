В классической однокомнатной квартире в течение года накапливается около 18 килограммов пыли. Если не делать влажную уборку регулярно и не очищать воздух внутри помещения, ее вредность может в 10 раз превышать токсичность воздуха на улицах мегаполиса. Пыль действительно опасна, и с ней нужно бороться.

Именно обычная бытовая пыль часто становится причиной пересыхания кожи рук и банального насморка, от которого не спасают никакие назальные капли. И здесь не помогут витамины, так как, возможно, дело не в ослабленном иммунитете, а в пыли. 24 канал рассказывает о том, как эффективно убирать пыль.

Состав бытовой пыли

Для начала стоит понять, из чего состоит бытовая пыль и почему она так опасна. Ведь это настоящая "гремучая смесь" с бактериями, вирусами, палочками, продуктами жизнедеятельности насекомых, краской и даже песком из Сахары. Все вокруг – источники пыли.

Обычная бытовая пыль содержит десятки, а то и сотни видов частиц различного происхождения. Примерно на треть пыль состоит из минеральных частиц, на 20% – из отмерших чешуек кожи. Человек избавляется от ороговевших клеток постоянно, и за всю жизнь в среднем их теряет около 18 килограммов. Еще 12-15% – это мелкие текстильные волокна. Их источник – ковры, наша одежда, обои, мягкие игрушки, обивка диванов и кресел.

Чем больше таких предметов в доме, тем больше пыли в нем образуется. 7-10% бытовой пыли – это пыльца растений, споры плесени и другие растительные частицы. Остальное – микроскопические шарики жира, которые склеивают другие пылинки друг с другом и препятствуют уборке, шерсть домашних животных, если они у вас есть, а также огромное количество микроорганизмов и крошечных насекомых.

Какую опасность несет обычная домашняя пыль

Пылевые клещи

Бояться этих микроскопических насекомых следует в первую очередь. Увидеть их невооруженным глазом невозможно, но они заполняют жилье. Каждый отдельный клещ производит экскременты в количестве, превышающем его собственный вес в 200 раз. Они попадают в воздух и легкие, вызывая тяжелые заболевания.

Аллергия

Опасная для маленьких детей. При постоянном контакте с пылью у ребенка возникает аллергическая реакция, которая может перерасти в нечто большее, например, ринит или другой вид аллергии.

Вирусы и бактерии

Пыль в воздухе – идеальная среда для поддержания жизни вирусов и бактерий. Именно они становятся возбудителями простуд и гриппа.

Грибок

Пыльная среда благоприятна для существования грибка. В виде спор он может проникать в легкие, под ногти, на кожу, вызывая инфекционные заболевания и заражения. Не получается вылечить грибок стопы? Возможно, следует провести тщательную уборку.

Яйца гельминтов

Причиной их появления не обязательно являются животные. Яйца легко занести с улицы на обуви или одежде. Впоследствии они оседают в виде пыли и, проникая внутрь организма, становятся взрослыми глистами. Крайне опасный фактор для малышей.

Как защититься от пыли: простые советы

Пылесос

Первый и самый главный совет: приобретите пылесос с хорошей системой фильтрации. Здесь не стоит экономить, ведь это покупка на длительный срок – выбрать нужно мощную модель, которая действительно бы убирала пыль, а не распространяла ее по комнате еще больше.

Советуем обратить внимание на контейнерные пылесосы от Bosсh, а именно на модель BGS41PET1 серии ProAnimal. Это эффективный пылесос с удобным контейнером для пыли и замечательной функцией SmartSensor Control. Пылесос предназначен для тщательной уборки и удобного пользования. Кроме того, контейнер, объем которого составляет 2,4 литра, можно легко опустошить нажатием одной кнопки, а отсутствие углов максимально упрощает процесс очистки.

Что касается функции SmartSensor Control, то специальные сенсоры постоянно контролируют силу воздушного потока, а светодиодный дисплей указывает, когда фильтр нуждается в очистке, чтобы производительность пылесоса оставалась на высоком уровне.

Особенностью этого пылесоса является уникальная турбощетка. С ней можно быстро и качественно очистить от пыли, волос и шерсти любое покрытие пола, независимо от его типа, ведь насадка самостоятельно адаптируется к поверхности.

Для защиты от мельчайших частиц пыли в пылесосе предусмотрен HEPA-фильтр, который фильтрует до 99,95% мелких пылевых частиц, бактерий. Такой фильтр идеально подходит для людей, страдающих от аллергии. К тому же фильтр легко моется, а это не предполагает никаких затрат на дополнительные материалы.

Сменная обувь и влажная уборка

Второй совет: используйте комнатную обувь. Проводите регулярную влажную уборку – не менее 1-2 раза в неделю. Если в доме есть домашние животные или маленькие дети, это нужно делать чаще.

Очистка поверхностей

Обратите внимание на ковры, шторы, подушки и другой текстиль. Стирайте их регулярно с применением хороших средств дезинфекции. По возможности сведите к минимуму их наличие в квартире или доме. Альтернатива для штор – жалюзи, которые легко мыть.

Избавьтесь от пылесборников

Если у вас на первом месте здоровье, а домашняя пыль вызывает аллергию или другие неприятные последствия, лучше избавиться от всего, что может быть дополнительным источником пыли. Мягкие игрушки, подушки на диване, пушистый коврик у входа – все это "пылесборники", потому при необходимости смело выбрасывайте их.

Убирайте постель

Периодически проветривайте постель на улице под солнцем. Это касается всего: подушек, покрывал, одеял и даже матраса. Замените одеяло и подушки на гипоаллергенные.

Не пренебрегайте гаджетами

Пользуйтесь достижениями прогресса: кондиционеры с системой фильтрации, очистители и увлажнители воздуха – все это поможет побороть негативное влияние бытовой пыли и существенно уменьшить ее концентрацию в воздухе, которым вы дышите.

Проветривайте

Не забывайте периодически проветривать помещение, устраивайте сквозняки даже зимой (хотя бы на 2-3 минуты несколько раз в день). Это простой, но эффективный способ. И не забывайте об уборке.

Если соблюдать все эти рекомендации, можно не только облегчить жизнь членам семьи, страдающим от аллергии на пыль, но и со временем совсем избавиться от этого заболевания. Кроме того, вы быстро почувствуете положительное влияние на собственное здоровье от уменьшения количества бытовой пыли.