Чтобы работники были довольны: важные советы для бизнеса
Как оказалось, удовлетворение работников работой зависит от качества технологического оснащения. Как показывает исследование, почти 60% опрошенных руководителей IТ-отделов отметили улучшение опыта сотрудников на 10% благодаря повышению удовлетворенности технологиями.
Об этом сказано в исследовании "Обеспечьте сотрудников правильными технологиями”, проведенном компанией Lenovo совместно с Intel, передает 24 канал.
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Как сказано в исследовании, сотрудникам нужны устройства, которые работают стабильно. Поэтому важно наладить процесс обновления персональных устройств.
Что рекомендуют бизнесу
Улучшить вовлеченность сотрудников можно благодаря нескольким шагам:
- Переориентировать инвестиции. Бизнес инвестирует ресурсы в изучение новых технологий: 5G, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), искусственный интеллект (AI) или технологии машинного обучения.
При этом, компаниям в первую очередь стоит сосредоточиться на непосредственных приоритетах сотрудников, например предоставление надежных устройств и инструментов для эффективной работы.
- Реорганизовать приоритеты. Компании должны сосредоточиться на улучшении опыта сотрудников, а не только на отдельных показателях производительности. Согласно исследованию, почти 80% руководителей IТ-отделов планируют сосредоточиться на повышении вовлеченности сотрудников в ближайшее время.
- Сосредоточиться на рабочих устройствах. 77% сотрудников, которые работают полный день, считают, что компьютерная техника – это критически важный фактор.
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Большинство респондентов говорят, что ПК имеют решающее влияние на повышение удовлетворенности клиентов (69%), рост доходов (62%) и удержания сотрудников (55%).
- Привлекать сотрудников к принятию решений относительно инвестиций в ПК. Прислушиваясь к отзывам сотрудников, компании могут внедрять технологии более эффективно. 72% работников считают, что компании должны прислушиваться к их мнению, чтобы четко понимать, что им нужно для работы.
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