Как оказалось, удовлетворение работников работой зависит от качества технологического оснащения. Как показывает исследование, почти 60% опрошенных руководителей IТ-отделов отметили улучшение опыта сотрудников на 10% благодаря повышению удовлетворенности технологиями.

Об этом сказано в исследовании "Обеспечьте сотрудников правильными технологиями”, проведенном компанией Lenovo совместно с Intel, передает 24 канал.

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Как сказано в исследовании, сотрудникам нужны устройства, которые работают стабильно. Поэтому важно наладить процесс обновления персональных устройств.

Что рекомендуют бизнесу

Улучшить вовлеченность сотрудников можно благодаря нескольким шагам:

Переориентировать инвестиции. Бизнес инвестирует ресурсы в изучение новых технологий: 5G, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), искусственный интеллект (AI) или технологии машинного обучения.

При этом, компаниям в первую очередь стоит сосредоточиться на непосредственных приоритетах сотрудников, например предоставление надежных устройств и инструментов для эффективной работы.

Реорганизовать приоритеты. Компании должны сосредоточиться на улучшении опыта сотрудников, а не только на отдельных показателях производительности. Согласно исследованию, почти 80% руководителей IТ-отделов планируют сосредоточиться на повышении вовлеченности сотрудников в ближайшее время.



Компании должны сосредоточиться на улучшении опыта сотрудников, а не только на отдельных показателях производительности. Согласно исследованию, почти 80% руководителей IТ-отделов планируют сосредоточиться на повышении вовлеченности сотрудников в ближайшее время. Сосредоточиться на рабочих устройствах. 77% сотрудников, которые работают полный день, считают, что компьютерная техника – это критически важный фактор.

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Большинство респондентов говорят, что ПК имеют решающее влияние на повышение удовлетворенности клиентов (69%), рост доходов (62%) и удержания сотрудников (55%).