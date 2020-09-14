Более половины украинских пользователей в Facebook распространяют фейковые новости или сообщения. Интересно, что в марте 2020 года организации стали партнерами Facebook по фактчекингу. Сотрудничество предполагает маркировку фейковой информации.

Однако, большинство украинцев игнорируют эту маркировку. Об этом свидетельствуют результаты исследования уровня информационной гигиены украинцев в Facebook, которое в августе 2020 года провела инициатива "Как не стать овощем", передает "Украинская правда".

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К примеру, летом 2020 года 13% украинских пользователей публиковали фейки, половина из которых имели отметки о фейковости. Однако пользователи все равно не удалили эти сообщения со своих страниц.

Какие фейки распространяли

Один из самых популярных фейков, который гулял в Facebook, – это коронавирус. Украинцы распространяли различные конспирологические теории, а также слухи о вреде ношения масок и отсутствии у них защитных свойств.

Также среди украинских пользователей популярными являются кулинарные рецепты, картинки природы и цветов, поздравления, шутки, цитаты об отношениях и жизни, фото детей, призыв к защите животных и тому подобное. Это тоже стало инструментом для манипуляций.

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В частности, это тесты и игры, которые воруют данные пользователей в обмен на сомнительные развлечения. Только в течение лета 10% украинцев в Facebook опубликовали результаты таких тестов.